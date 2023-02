Αθλητικά

Ο Ρονάλντο ποζάρει με παραδοσιακή ενδυμασία και σπαθί της Σαουδικής Αραβίας (βίντεο)

Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας γιορτάζει την επέτειο της ίδρυσής του και η Αλ Νασρ δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να φοράει την παραδοσιακή ενδυμασία της χώρας.



Σαουδάραβας ο Κριστιάνο Ρονάλντο!



Η χώρα στην οποία έχει μετακομίσει ο Πορτογάλος σταρ γιορτάζει την επέτειο της ίδρυσής της και η Αλ Νασρ δημοσίευσε βίντεο με ποδοσφαιριστές της να φορούν παραδοσιακές ενδυμασίες.

Φυσικά, ο Ρονάλντο, ο οποίος έχει 5 γκολ και 2 ασίστ στις 5 εμφανίσεις του στη Σαουδική Αραβία, έκλεψε την παράσταση!

