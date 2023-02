Κοινωνία

Καλλιθεά: Τροχαίο στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά

Τροχαίο ατύχημα στη νέα παραλιακή, στο ύψος του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» έχει προκαλέσει διακοπή της κυκλοφορίας στην περιοχή.

(εικόνα αρχείου)

Διακοπή κυκλοφορίας λόγω τροχαίου ατυχήματος αυτή την ώρα ατη Νέα Παραλιακή, στο ύψος μετά το "Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος", στο ρέυμα προς Πειραιά.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε σύγκρουση δύο οχημάτων στο πρώτο τούνελ στο ρεύμα προς Πειραιά. Το όχημα παραμένει στη μέση του δρόμου και μέχρι να απομακρυνθεί κρίθηκε απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας, σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας.

Από τη σύκρουση των οχημάτων τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο.

