“VINYΛΙΟ”: Η μάχη των φύλων - Β’ μέρος

Η μητέρα όλων των μαχών όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά και κορυφώνεται! Στο "VINYΛΙΟ" το βράδυ της Παρασκευής.

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, στις 20:00, το αγαπημένο «VINYΛΙΟ», θα ξαναμπεί στο ρινγκ της ατελείωτης μάχης των φύλων, παρουσιάζοντας το β’ μέρος του αφιερώματός του.

Ο Αντώνης Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης θα βάλουν στο τραπέζι όλα τα «βαριά χαρτιά» της υπέρτατης Τιτανομαχίας: συμβίωση, σπορ, ύπνος, ψώνια, συμπεριφορές, κοσμοθεωρίες, καθαριότητα, οδήγηση, έρωτας, σεξ. Το χάσμα ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες στην πιο διασκεδαστική, και όχι μόνο, προσέγγισή του.

Βάλτε, ξανά, κράνος και λάβετε θέσεις για την απόλυτη σύρραξη, γιατί την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στις 20:00 έχει «VINYΛΙΟ» και θα… πέσουν κορμιά!

