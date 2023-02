Οικονομία

Επιχειρηματίας - παρουσιαστής ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος και απάτη σε βάρος του δημοσίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία εταιρειών, που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του τηλεοπτικοί παραγωγού.

Της Λίας Κοντοπούλου

Η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του τηλεοπτικού παραγωγού, είναι μόνο μία πτυχή της υπόθεσης, καθώς στο πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, γίνεται λόγος για φοροδιαφυγή, απάτες και άλλα οικονομικά αδικήματα και οφειλές στο δημόσιο περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα, Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να δεσμευτούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά, ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί πολύ γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού και τηλεπαρουσιαστή, αλλά και επτά ακόμα φυσικών προσώπων που φέρονται ως συνεργάτες του.

Παράλληλα δεσμεύτηκαν και περιουσιακά στοιχεία εταιρειών, περίπου δεκατρείς, που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του τηλεοπτικοί παραγωγού.

Σύμφωνα με το πόρισμα υπάρχουν ενδείξεις ότι γινόταν συστηματικά ξέπλυμα μαύρου χρήματος και μέσω εμβασμάτων από το εξωτερικό και πως είχε συσταθεί εγκληματική οργάνωση στα πρότυπα της μαφίας.

Έτσι λοιπόν η ανεξάρτητη αρχή προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων προσώπων και εταιρειών και διαβίβασε το πόρισμα στον Οικονομικό Εισαγγελέα, τον κ. Μπαρδάκη, ώστε να ξεκινήσει έρευνα για μια σειρά από σοβαρά αδικήματα, όπως απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, φορολογική απάτη, σύσταση εγκληματικής οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Κούγιας: Ο Μπιμπίλας είναι ιέρεια του #MeToo - Ο Λαζόπουλος θα έχει πρόβλημα, αν δεν…

Κύπρος: Oμοφοβική επίθεση σε πανεπιστήμιο (εικόνες)

Ιράν: συντριβή ελικοπτέρου που μετέφερε τον Υπουργό Αθλητισμού