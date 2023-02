Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με Γάλλο ΥΠΑΜ για την “Belharra”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αμυντική συμφωνία και η ναυπήγηση της πρώτης φρεγάτας Belharra στο επίκεντρο της συνάντησης στο Μαξίμου.

Συνάντηση με τον Υπουργό 'Αμυνας της Γαλλίας, Sebastien Lecornu, επ' ευκαιρία της επίσκεψής του στην Αθήνα και της συνάντησής του με τον Υπουργό Εθνικής 'Αμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι συζητήθηκαν η ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία και η πορεία ναυπήγησης της πρώτης φρεγάτας Belharra.

Ειδήσεις σήμερα:

Κούγιας: Ο Μπιμπίλας είναι ιέρεια του #MeToo - Ο Λαζόπουλος θα έχει πρόβλημα, αν δεν…

Κοκλώνης: οι επιχειρήσεις μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα

Αεροδιακομιδή 7χρονου από το Ωνάσειο στη Ρώμη (εικόνες)