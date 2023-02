Κοινωνία

Κιβωτός: Το υπόμνημα του πατέρα Αντώνιου και η οργή της μητέρας του 19χρονου

Οι καταγγελίες που αντιμετωπίζει ο πατέρας Αντώνιος, που ούτε σήμερα εμφανίστηκε στα δικαστήρια. Η μητέρα του 19χρονου στον ΑΝΤ1 και η μήνυση από τον 15χρονο.

Ρεπορτάζ: Λίλιαν Τουρλή, Γιάννης Μαλλιαρός

«Προφανείς σκοπιμότητες, αυταπόδεικτα ψευδείς, αυτοαναιρούμενες καταγγελίες και ανύπαρκτη ποινική υπόθεση», χαρακτηρίζει στο υπόμνημά του ο Πατέρας Αντώνιος την πολύκροτη υπόθεση των κακοποιήσεων στην «Κιβωτό του Κόσμου».

Ο πρώην επικεφαλής της οργάνωσης που φιλοξενεί χιλιάδες παιδιά τοποθετήθηκε - έστω και γραπτά - απέναντι στις σοβαρές κατηγορίες που του αποδίδονται: «κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση» και «ηθική αυτουργία σε σωματικές βλάβες αδύναμων προσώπων κατά συρροή».

Την ίδια ώρα, η μητέρα του 19χρονου καταγγέλλοντα, του πρώτου που κατέθεσε μήνυση κατά του Πατέρα Αντώνιου, δηλώνει αγανακτισμένη στον ΑΝΤ1.

«Τι θα μπορούσε να πει; Ποιο παιδί θα πέρναγε αυτά που περνάει το παιδί μου; Είναι δυνατόν ένα παιδί να πάει να μπλεχτεί με αστυνομίες ,με δικηγόρους, με όλα αυτά; Γιατί να το κάνει; Ότι και να πω ντροπή του, ντροπή του…σκοπός είναι να μη γλυτώσει και να μη ξαναμπερδευτεί με παιδιά, αυτό είναι το ζητούμενο», λέει η μητέρα του 19χρονου, που στις 9 Νοέμβριου του 2022 είχε πρώτος κατηγορήσει τον πατέρα Αντώνιο για ασέλγεια.

«Ήταν ένας άνθρωπος που τον είχα θεοποιήσει στο μυαλό μου, που τον λάτρευα ,τον αγαπούσα σαν πατέρα μου και όταν έγινε ό,τι έγινε σοκαρίστηκα», είχε πει τότε ο 19χρονος.

«Η μεθοδευμένη δράση του πρώτου και κύριου καταγγέλλοντος εξακολουθεί, αφού περιφέρεται άνευ δικαιώματος στις δομές, προσπαθώντας να στηρίξει τα ψεύδη του. Ευτυχώς τον διαψεύδουν κατηγορηματικά πληθώρα παιδιών», λέει από την πλευρά του ο Πατέρας Αντώνιος.

Η καταγγελία του 19χρονου ήταν αυτή που οδήγησε και στον δεύτερο καταγγέλλοντα - ένα 15χρονο παιδί που κατέθεσε ότι κακοποιήθηκε στην δομή του Βόλου.

Στη μήνυση που κατέθεσε η μητέρα του 15χρονου, αναφέρεται πως, «ο πατήρ Αντώνιος ασέλγησε σε βάρος του 15χρονου γιου μου τουλάχιστον δέκα φορές! Τον έσερνε από δομή σε δομή, τον παρέσυρε σε ερημικές παραλίες και εκτόνωνε στο παιδικό του κορμί αρρωστημένα ένστικτα και φαντασιώσεις».

Ο πατέρας Αντώνιος, δεν εμφανίστηκε ούτε σήμερα στα δικαστήρια, ωστόσο, συνεργάτης του κατέθεσε νωρίς το πρωί και υπό άκρα μυστικότητα το υπόμνημά του.

Μέσα στις σχεδόν 100 σελίδες του υπομνήματος, ο πατέρας Αντώνιος κάνει λόγο για κραυγαλέες αναλήθειες ,για φήμες και διαδόσεις, ενώ καταγγέλλει ότι, παιδιά που ενυπόγραφα και με αποδείξεις διέψευσαν τον 19χρονο, υπέστησαν άγριο ξυλοδαρμό, από αγνώστους και απειλές προκειμένου να ανακαλέσουν.

«H ανύπαρκτη, ποινική υπόθεση επιχειρείται να στηριχθεί σε κραυγαλέες αναλήθειες, φήμες, διαδόσεις, ψευδή και κατασκευασμένα δημοσιεύματα, με τη σύμπραξη καλοθελητών, που εποφθαλμιούν το έργο της Κιβωτού. Μέχρι σήμερα πολλοί για προφανείς λόγους εκμεταλλεύονται το ζήτημα, σε βάρος των χιλιάδων παιδιών της δομής», αναφέρει μεταξύ άλλων στο υπόμνημά του ο πατέρας Αντώνιος.

Σε αναφορά των νέων επικεφαλής της δομής προς τον Συνήγορο του Πολίτη στις 15 Φεβρουαρίου περιγράφονται εκβιασμοί και ξυλοδαρμοί μαρτύρων που είτε καταγγέλλουν είτε ότι υποστηρίζουν τον πάτερ Αντώνιο, όπως επίσης και πιέσεις προς τον 19χρονο καταγγέλλοντα για ασέλγεια, ενώ κάποιος προσπάθησε να πλησιάσει και τον 15χρονο. Στο ίδιο πόρισμα καταγγέλλεται ότι πρώην εργαζόμενοι της Κιβωτού τηλεφωνούν στους νυν λέγοντάς τους ότι, είναι πίσω από τις ψευδείς καταγγελίες.

Μαζί με τον πατέρα Αντώνιο εξηγήσεις κλήθηκαν να δώσουν και επτά πρώην υπάλληλοι της Κιβωτού του Κόσμου προτού οι εισαγγελείς Ανηλίκων προχωρήσουν είτε σε άσκηση διώξεων, είτε σε αρχειοθέτηση της υπόθεσης, ή σε περαιτέρω έρευνα.

