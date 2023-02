Κοινωνία

Πέτρου Ράλλη: Αστυνομικοί διέσωσαν οδηγό από φλεγόμενο όχημα (βίντεο)

Τη ζωή ενός οδηγού έσωσαν αστυνομικοί που τυχαία περνούσαν από το σημείο που είχε σημειωθεί τροχαίο ατύχημα.

Βίντεο από τη διάσωση οδηγού από φλεγόμενο όχημα έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε μπάρες στη γέφυρα της Πέτρου Ράλλη.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, που εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν σε περιπολία εντόπισαν το όχημα και είδαν τον οδηγό που είχε εγκλωβιστεί σε αυτό και βρισκόταν σε λιπόθυμη κατάσταση.

Οι αστυνομικοί τον απεγκλώβισαν, προτού η φωτιά εξαπλωθεί σε όλο του το όχημα και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Λίγο αργότερα ο οδηγός ανέκτησε τις δυνάμεις του και του έδωσαν και νερό. Ο άνδρας δεν έφερε εγκαύματα.

