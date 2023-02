Κόσμος

Ουκρανία - ΗΠΑ: Νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο

Τι δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ο Τζέικ Σάλιβαν, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου. Το ποσό "μαμούθ".

Η Ουάσιγκτον ανήγγειλε τη χορήγηση νέας δόσης στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, την ημέρα που συμπληρώνεται ένας χρόνος από την έναρξη της στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας στην επικράτεια της γειτονικής της χώρας.

«Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν τη χορήγηση επιπλέον στρατιωτικής βοήθειας 2 δισεκ. δολαρίων στην Ουκρανία», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ο Τζέικ Σάλιβαν, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι περιλαμβάνει το πακέτο.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος συνόδευσε τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στην επίσκεψη που έκανε στο Κίεβο αυτή την εβδομάδα, πρόσθεσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει διαρκώς «πώς να δώσει στην Ουκρανία τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για τη νίκη της».

Θύμισε ότι ο αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι «περισσότερο πυροβολικό, περισσότερα πυρομαχικά, περισσότερα HIMARS», πέρα από τη δέσμευση της κυβέρνησής του να στείλει περισσότερα ελαφριά τεθωρακισμένα και, αργότερα, βαριά άρματα μάχης.

Το σύστημα HIMARS, το οποίο κατασκευάζει ο αμερικανικός κολοσσός της αμυντικής βιομηχανίας Lockheed Martin, αποτελείται από εκτοξευτήρες πολλαπλών κατευθυνόμενων πυραύλων προσαρμοσμένων σε οχήματα με ελαφριά θωράκιση. Χρησιμοποιείται ήδη από τις ουκρανικές δυνάμεις, που το χαρακτηρίζουν εξαιρετικά ακριβές.

