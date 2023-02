Κόσμος

Κακοκαιρία - Βραζιλία: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να ψάχνουν, με την ελπίδα πως θα βρουν σώους κάποιους από τους δεκάδες ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται.



Οι κατολισθήσεις και οι πλημμύρες που σάρωσαν τη νοτιοανατολική Βραζιλία στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 50 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησαν οι αρχές χθες Πέμπτη, 5η ημέρα επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Το πυροσβεστικό σώμα στην πολιτεία Σαν Πάουλου συνεχίζει να ψάχνει, με την ελπίδα πως θα βρει σώους κάποιους από τους δεκάδες ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται στη Σαν Σεμπαστσιάου, παραθαλάσσιο θέρετρο που υπέστη βαρύ χτύπημα, 200 χιλιόμετρα από την ομώνυμη πολιτειακή πρωτεύουσα.

«Όσο περνά ο χρόνος, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να βρούμε ζωντανούς. Αλλά συνεχίζουμε τη δουλειά» όσο υπάρχει η παραμικρή ελπίδα, είπε μέλος σωστικού συνεργείου. Η προσοχή των σωστικών συνεργείων είναι επικεντρωμένη στη συνοικία Βίλα Σαΐ, όπου σπίτια σε πλαγιά λόφου θάφτηκαν όταν χτυπήθηκαν από κατολίσθηση λάσπης και βράχων.

Μέσα σε 24 ώρες, έπεσαν πάνω από 680 χιλιοστά βροχής στη Σαν Σεμπαστσιάου, με άλλα λόγια ποσότητα διπλάσια από τον μηνιαίο μέσο όρο σε αυτή την πόλη-προορισμό για πολλούς το σαββατοκύριακο του καρναβαλιού. Επρόκειτο για εθνικό ρεκόρ, κατά την πολιτειακή κυβέρνηση στη Σαν Πάουλου. Ο κυβερνήτης της Σαν Πάουλου, ο Ταρκίζιου ντε Φρέιτας, παραδέχθηκε χθες Πέμπτη πως το σύστημα προειδοποίησης των κατοίκων με SMS δεν επέτρεψε να αποφευχθεί η τραγωδία. Υποσχέθηκε πως θα εγκατασταθούν σειρήνες στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

«Στάλθηκαν πριν από τις βροχές 2,6 εκατομμύρια προειδοποιητικά SMS. Και είδαμε πως αυτό δεν ήταν αποτελεσματικό. Εδώ, στην παραλία, πάνω από 30.000 άνθρωποι έλαβαν προειδοποιητικά SMS», δήλωσε ο κυβερνήτης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ειδικοί αποδίδουν την καταστροφή, την πολλοστή αυτής της φύσης που ζει τα τελευταία χρόνια το μεγαλύτερο κράτος της Λατινικής Αμερικής, στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της ανεξέλεγκτης αστικοποίησης.

9,5 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι ζουν σε περιοχές εκτεθειμένες στον κίνδυνο κατολισθήσεων ή πλημμυρών, μεγάλο μέρος τους σε φαβέλες —παραγκουπόλεις— οι οποίες στερούνται βασικές υποδομές, όπως η αποχέτευση, υπολόγιζε πρόσφατα το Εθνικό Κέντρο Επιτήρησης και Προειδοποίησης για Φυσικές Καταστροφές της χώρας (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEN).

Ειδησεις σήμερα:

Europa League: Οι “16” που θα μπουν στην κληρωτίδα

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί κοντά σε σχολείο - Τραυματίες παδί και έφηβοι (βίντεο)

Υπουργείο Ανάπτυξης: οι τιμές στα σαρακοστιανά στα σούπερ μάρκετ συγκριτικά