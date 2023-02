Πολιτική

Παππάς: Κόντρα Μαξίμου - ΣΥΡΙΖΑ για την καταδίκη από το Ειδικό Δικαστήριο

"Πόλεμος" ανακοινώσεων μετά την καταδίκη του Νίκου Παππά από το Ειδικό Δικαστήριο, για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών.

Σφοδρή πολιτική κόντρα προκάλεσε η καταδίκη του Νίκου Παππά από το Ειδικό Δικαστήριο, για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών.

Η κόντρα που ξεκίνησε μεταξύ Μαξίμου και ΣΥΡΙΖΑ, προκάλεσε τις αντιδράσεις και των κομμάτων της ήσσονος αντιπολίτευσης.

Σε δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, σχετικά με την ομόφωνη καταδικαστική απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, αναφέρονται τα εξής:

«Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο για παράβαση καθήκοντος τον πρώην Υπουργό κ. Νίκο Παππά -τον παλαιότερο και στενότερο συνεργάτη του κ. Τσίπρα- για την υπόθεση του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες το 2016. Του επέβαλε μάλιστα την ανώτατη για το αδίκημα αυτό προβλεπόμενη ποινή. Η καταδίκη για παράβαση καθήκοντος συνιστά το πλέον απαξιωτικό ιδιώνυμο αδίκημα για δημόσιους λειτουργούς.

Η απόφαση είναι κόλαφος προσωπικά για τον κ. Τσίπρα, καθώς ο κ. Παππάς, μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου, συντόνιζε και κατεύθυνε μία επιχείρηση ελέγχου και χειραγώγησης της ενημέρωσης, με απώτερο σκοπό τη νόθευση της δημοκρατίας. Πρόκειται για μια θλιβερή ημέρα της πολιτικής μας ιστορίας, καθώς ένας πρώην Υπουργός καταδικάζεται για παράβαση καθήκοντος.

Είναι όμως και μια μέρα αποκαλυπτική. Από τη μία διότι φάνηκε ότι η ανεξάρτητη ελληνική Δικαιοσύνη τελικά φθάνει στην αλήθεια και όλα έρχονται στο φως. Ο κ. Παππάς κρίθηκε ένοχος μέσα από μία ακροαματική διαδικασία που κατέληξε σε ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. Κρίθηκε ένοχος μέσα από θεσμικές και νόμιμες διαδικασίες, όχι μέσω ισχυρισμών κουκουλοφόρων μαρτύρων ή με βάση όσα διακινούν ρυπαρά δίκτυα και κάθε λογής συνωμοσιολόγοι.

Και από την άλλη διότι αποκαλύφθηκε, πέραν πάσης αμφισβήτησης, η θεσμική εκτροπή που είχε δρομολογηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σε κεντρικότατο επίπεδο. Πρόκειται, επίσης, για απόλυτη δικαίωση του πορίσματος της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής.

Οι λαλίστατοι κήνσορες του ΣΥΡΙΖΑ οφείλουν να αναλάβουν τις πολιτικές τους ευθύνες, άμεσα και γενναία, και να παραδεχτούν το προφανές: ότι χρησιμοποίησαν καταχρηστικά και παράνομα την εξουσία που τους δόθηκε από τον ελληνικό λαό για να χειραγωγήσουν την ενημέρωση, να αλώσουν τη Δημοκρατία μας και να μετατρέψουν την Ελλάδα σε αυταρχικό τριτοκοσμικό καθεστώς.

Μετά την ομόφωνη απόφαση, τα ερωτήματα είναι πιεστικά και επιβάλλεται η άμεση απάντησή τους, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές:

Θα αναλάβει ο κ. Τσίπρας την πολιτική ευθύνη που του αναλογεί για τα έργα και τις ημέρες του παλαιότερου και στενότερου συνεργάτη του;

Θα αποσύρει ο κ. Τσίπρας από τα ψηφοδέλτια και θα διαγράψει από τον ΣΥΡΙΖΑ τον αμετάκλητα και ομόφωνα καταδικασμένο κ. Παππά;».





Την απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση Παππά- Καλογρίτσα σχολιάζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για «ποινικοποίηση της πολιτικής αντιπαράθεσης».

«Ο κ. Μητσοτάκης πιστός στην οικογενειακή του παράδοση, φρόντισε να αξιοποιήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να στήσει Ειδικά Δικαστήρια για τους πολιτικούς του αντιπάλους», τονίζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. «Φάνηκε όμως δειλός. Δεν τόλμησε να διώξει εμένα, τον βασικό πολιτικό του αντίπαλο, παρά μονάχα υπουργούς της κυβέρνησής μου», σημειώνει, υπογραμμίζοντας πως «οι πολιτικοί για τις αποφάσεις τους κρίνονται πρωτίστως από τον λαό». «Και αν έχουν διαπράξει αξιόποινα αδικήματα, οφείλουν να διώκονται από το φυσικό τους δικαστή και όχι από τις εκάστοτε κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες», αναφέρει και ξεκαθαρίζει: «Αυτή ήταν και παραμένει η θέση μου και έτσι έπραξα ως πρωθυπουργός». «Ωστόσο ο κ. Μητσοτάκης έχει φαίνεται άλλη άποψη. Δεν πήρε το μάθημά του από την πρόσφατη περιπέτεια της πολιτικής μας ζωής, όταν ο πατέρας του ήταν πρωθυπουργός. Και για λόγους προφανούς πολιτικής σκοπιμότητας, επέλεξε να ανοίξει ξανά έναν επικίνδυνο και ολισθηρό δρόμο για τη Δημοκρατία. Τον δρόμο της ποινικοποίησης της πολιτικής αντιπαράθεσης», συνεχίζει ο Αλ. Τσίπρας και διαμηνύει: «Ας γνωρίζει όμως, ότι συνήθως η Ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Και ότι στο τέλος θα κινδυνεύσει να πέσει ο ίδιος, μέσα στο λάκκο που περίτεχνα άνοιξε για τους πολιτικούς του αντιπάλους. Την τελική ετυμηγορία, άλλωστε, θα τη δώσει σύντομα ο ελληνικός λαός».

Απαντώντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικόνομου, σημείωνε: «Ο κ. Τσίπρας, εξαιτίας του πανικού που τον έχει καταλάβει μετά την ομόφωνη καταδίκη του κ. Παππά, του παλαιότερου και στενότερου συνεργάτη του, λέει πράγματα παράλογα, ασυνάρτητα και θεσμικά επικίνδυνα. Ο κ. Παππάς δικάστηκε και καταδικάστηκε ομόφωνα από τους φυσικούς του δικαστές στο Ειδικό Δικαστήριο, στο οποίο είχε παραπεμφθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη κι όχι από τη Βουλή, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Σύνταγμα και στην κείμενη νομοθεσία. Πλέον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι για να κρατάει τον κ. Παππά στον ΣΥΡΙΖΑ και τα ψηφοδέλτια του, ο κ. Παππάς «κρατάει» δυνατά τον κ. Τσίπρα. Το ερώτημα που απομένει να απαντηθεί είναι με τι, αλλά θα το μάθουμε κι αυτό».

«Ο κος Οικονόμου μάλλον κρίνει εξ ίδιων τα αλλότρια. Επειδή στη κυβέρνηση, και ιδίως με τις παρακολουθήσεις, ο ένας κρατάει τον άλλον, θαρρεί ότι και στον ΣΥΡΙΖΑ έτσι γίνεται. Τον ενημερώνουμε ότι ο Τσίπρας δεν είναι Μητσοτάκης για να τον κρατάνε», απάντησε στον Γιάννη Οικονόμου η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου.

Ο Δημήτρης Μάντζος, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, σε δήλωση του αναφέρει «Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, ζητήσαμε εξαρχής να τηρηθούν απόλυτα όροι διαφάνειας και νομιμότητας σύμφωνα με το Σύνταγμα. Αντιθέτως, η τότε Κυβέρνηση με την αντισυνταγματική διαδικασία, που ακολούθησε, επέλεξε τα παιχνίδια παρασκηνίου για να μοιράσει άδειες σε φιλικούς επιχειρηματίες. Σήμερα η Δικαιοσύνη αποφάνθηκε. Το ειδικό δικαστήριο καταδίκασε ομόφωνα τον πρώην υπουργό και κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Παππά, και τον φίλα προσκείμενο στην τότε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ επιχειρηματία, Χ. Καλογρίτσα, για παρεμβάσεις στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών.





Ο ομόφωνα καταδικασμένος Νίκος Παππάς είναι ο στενότερος συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και ως εκ τούτου ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτεθειμένος για την κάλυψη που του παρείχε. Αναρωτιόμαστε: Τι θα πει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ; Θα βγάλει άραγε ανακοίνωση όπως έκανε προ ημερών πανηγυρίζοντας για την εισαγγελική πρόταση, μιας και παγίως η αξιωματική αντιπολίτευση βλέπει τη Δικαιοσύνη αλά καρτ, όπως έπραξε στο παρελθόν και με τις ανεξάρτητες αρχές; Ή θα παραδεχτεί και σήμερα «ότι υπάρχουν δικασταί εις τας Αθήνας»;».

Το ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Το ΚΚΕ επιμένει ότι η βασική πολιτική ευθύνη του κύριου Παππά και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έχει να κάνει με το ότι διατήρησαν κι ενίσχυσαν τον έλεγχο των ΜΜΕ από τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, απ’ τον οποίο απορρέουν και οι σχέσεις διαπλοκής όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων. Από κει και πέρα η σημερινή δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι “πολιτικοί οφείλουν να διώκονται απ’ τον φυσικό τους δικαστή κι όχι απ’ τις εκάστοτε κυβερνητικές πλειοψηφίες”, συνιστά απίστευτο θράσος και υποκρισία. Γιατί ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ -μαζί με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ- που στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση απέρριψε, όπως κάνει συνήθως, την πρόταση του ΚΚΕ για πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, ώστε οι υπουργοί να διώκονται όπως όλοι οι πολίτες και αυτή η δίωξη να μην εξαρτάται απ’ την εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Προφανώς, γιατί όλοι τους θέλουν να αξιοποιούν τέτοιου είδους διατάξεις για πολιτικές σκοπιμότητες». Το ΜέΡΑ25 αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλησε να παίξει το παιχνίδι με τους κατεστημενικούς, ολιγαρχικούς όρους, προσπαθώντας να χτίσει μια δική του Αυριανή. Σημειώνουμε ότι, όταν ανακατεύεσαι με τα κατεστημενικά πίτουρα, σε τρώνε οι συστημικές κότες —ως πιο επαγγελματίες στο ολιγαρχικό παιχνίδι— συνεπικουρούμενες από μια Κυβέρνηση που δε διστάζει κι αυτή να βαθύνει το θεσμικό χαντάκι της ποινικοποίησης της πολιτικής».





Παππάς: η δίκη αυτή ήταν πολιτική





Σε δήλωση του Νίκου Παππά, αναφέρεται ότι «Η απόφαση του ειδικού δικαστηρίου είναι στο πνεύμα των αποφάσεων για τις υποθέσεις NOVARTIS και SIEMENS. Φαίνεται ότι για κάποιους δικαστές αθώος είναι όποιος ζημιώνει το δημόσιο και ένοχος όποιος με τις ενέργειες του εξασφαλίζει χρήματα για το δημόσιο. Για κάποιους δεν είχε καμία σημασία ούτε η αθώωση Κρέτσου για την ίδια υπόθεση, ούτε η εισαγγελική πρόταση που διέλυσε το κατηγορητήριο.





Είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Η δίκη αυτή ήταν πολιτική. Έγινε για να κρύψει ο Μητσοτάκης τη λεηλασία του δημοσίου χρήματος, τους «γαλάζιους κοριούς» και τις «γαλάζιες ακρίδες». Η δίκη αυτή έγινε επειδή πλούσιοι συμπολίτες μας πλήρωσαν ψηφισμένους φόρους και αναγκάστηκαν να τηρήσουν το σύνταγμα. Η δίκη αυτή έγινε για να χτυπηθεί η παράταξη μας και να μην ξαναπληρώσουν οι πλούσιοι. Αλλά για αυτό δε θα αποφασίσουν κάποιοι δικαστές. Θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Ο οποίος με την εντολή του θα φέρει δικαιοσύνη παντού. Έχουμε κάνει το καθήκον μας και θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον».









Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του αναφέρει «Το Ειδικό Δικαστήριο αποφάσισε αντίθετα από την εισήγηση της εισαγγελίας, αντίθετα από τις αθωωτικές αποφάσεις της τακτικής δικαιοσύνης για την ίδια υπόθεση, αντίθετα από τη λογική. Και δυστυχώς αντίθετα και από την αλήθεια. Προφανώς η απόφασή του είναι σεβαστή, αλλά το πόσο δίκαιη είναι κρίνεται από τους πολίτες και από την πραγματικότητα. Αν ο υπουργός της μόνης κυβέρνησης που φρόντισε να εφαρμόσει μετά από δεκαετίες ασυδοσίας το Σύνταγμα και να διεξάγει διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, εισπράττοντας χρήματα για το Δημόσιο Ταμείο, διέπραξε παράβαση καθήκοντος, όλοι όσοι με πράξεις και παραλείψεις τους ζημίωσαν και ζημιώνουν το δημόσιο ταμείο, τι άραγε έχουν διαπράξει; Όσοι παρακολουθούν τα κινητά τηλέφωνα του μισού πολιτικού συστήματος, όσοι ζημιώνουν το δημόσιο με απευθείας αναθέσεις που ξεπέρασαν τα 9 δις και εκποιούν δημόσιο πλούτο τι ακριβώς διαπράττουν; Και πόσα ειδικά δικαστήρια θα έπρεπε για αυτούς να αποφανθούν; Ευτυχώς πολύ σύντομα επ’ αυτού θα αποφανθεί ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Και η ετυμηγορία του θα είναι δικαιοσύνη παντού. Και στη κοινωνία και στην οικονομία αλλά και στην απονομή της δικαιοσύνης».













Η καταδίκη από το Ειδικό Δικαστήριο

Ποινή φυλάκισης δύο ετών, η μέγιστη προβλεπόμενη για το αδίκημα για το οποίο κρίθηκε ομόφωνα ένοχος, επιβλήθηκε στον Νίκο Παππά, ο οποίος καταδικάστηκε ομόφωνα από το Ειδικό Δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά στην υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών το 2016. Στον Χρήστο Καλογρίτσα, που επίσης κηρύχθηκε κρίθηκε ένοχος για συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος., επιβλήθηκε χρηματική ποινή, αφού πρώτα απορρίφθηκε το αίτημα για αναγνώριση ελαφρυντικών: του συννόμου βίου, των μη ταπεινών αιτιών και της αναγνώρισης της συνδρομής του στην υπόθεση. Παράλληλα, ο εισαγγελέας του Ειδικού Δικαστηρίου Δημήτρης Ασπρογέρακας ζήτησε να σταλούν στον εισαγγελέα τα πρακτικά με την κατάθεση της γραμματέως του Χρήστου Καλογρίτσα Ευθαλίας Διαμαντή που είχε καταθέσει ότι «φάκελοι και τσάντες έφευγαν από γραφείο Καλογρίτσα για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ». Ως προς τις ποινές, ο Εισαγγελέας είχε προτείνει φυλάκιση ενός έτους για τον Νίκο Παππά και έξι μηνών για τον Χρήστο Καλογρίτσα. Ο Νίκος Παππάς μέσω των συνηγόρων του δήλωσε νωρίτερα ότι δεν θα αιτηθεί ελαφρυντικών γιατί δεν νιώθει ένοχος. «Η υπεράσπιση του Νίκου Παππά δεν ζητεί αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Κι αυτό, γιατί η υποβολή του αιτήματος σημαίνει έμμεση αναγνώριση της νομικής και ουσιαστικής ορθότητας της καταδικαστικής απόφασης και συνακολούθως της ενοχής του αιτούντος ελαφρυντικά. Ο Νίκος Παππάς δεν είναι και δε νιώθει ένοχος για παράβαση καθήκοντος, αλλά τουναντίον ακράδαντα πιστεύω ότι έπραξε στο ακέραιο το καθήκον του προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου και της ελεύθερης ενημέρωσης των πολιτών», αναφέρει η δήλωση. Η Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας επισημαίνει σε ανακοίνωση της «Η σημερινή ομόφωνη καταδίκη από το Ειδικό Δικαστήριο του πρώην υπουργού Νίκου Παππά για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών, για την υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών το 2016, συνιστά επίσημη και θεσμική επιβεβαίωση της ορθότητας των εκπεφρασμένων θέσεων της ΕΙΤΗΣΕΕ, περί του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών του έτους 2016. Υπενθυμίζουμε ότι η ΕΙΤΗΣΕΕ, με αίσθημα ευθύνης και απόλυτο σεβασμό στη θεσμική νομιμότητα, είχε καταγγείλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις αλήστου μνήμης διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά τον ως άνω διαγωνισμό, ως αντισυνταγματικές και προσβάλλουσες βάναυσα τις Αρχές της Ελευθεροτυπίας, της Ελευθερίας της Έκφρασης και της Ενημέρωσης στον ηλεκτρονικό τύπο».