Ολυμπιακός: ανατροπή και... νίκη κόντρα στη Βαλένθια

Οι "ερυθρόλευκοι" μπήκαν δυναμικά στο τρίτο δεκάλεπτο και κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ και να πάρουν τη νίκη απέναντι στη Βαλένθια.

Ένα κυριαρχικό τρίτο δεκάλεπτο, όταν έτρεξε επιμέρους σκορ 30-13, ήταν αρκετό για τον Ολυμπιακό, προκειμένου να πετύχει την ανατροπή, να βάλει τις βάσεις της νίκης στη Βαλένθια και να παραμείνει μόνος πρώτος στην κορυφή της κατάταξης της Euroleague με ρεκόρ 18-7. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 92-85 των «νυχτερίδων», για την 25η αγωνιστική, πανηγυρίζοντας την έβδομη διαδοχική νίκη τους. Στον αντίποδα, η Βαλένθια υποχώρησε σε 13-12, θέτοντας σε κίνδυνο την παραμονή της στην οκτάδα.

Τα δεκάλεπτα: 25-15, 45-35, 58-65, 85-92

