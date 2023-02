Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Πέθανε ο Γιώργος Αδαμόπουλος

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 77 ετών, ο πρώην βουλευτής Λάρισας και υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Αδαμόπουλος.

Γεννήθηκε το 1946 στη Λάρισα. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διετέλεσε γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Λάρισας (1979-1982), νομάρχης Πέλλας (1982-1985) και ειδικός γραμματέας στο υπουργείο Οικονομικών (1985-1988).

Από το 1989 έως το 2000 διετέλεσε βουλευτής ΠΑΣΟΚ Λάρισας, και χρημάτισε υφυπουργός Εργασίας από τον Ιούλιο του 1994 μέχρι τον Ιανουάριο του 1996.

Διετέλεσε πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΛ σε δύσκολες περιόδους για την τοπική ομάδα.

Σε συλλυπητήρια ανακοίνωσή της, η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει:

«Με βαθύτατη οδύνη αποχαιρετούμε το ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Αδαμόπουλο, που έφυγε από κοντά μας.

Αγωνίστηκε με δυναμισμό για τη Δημοκρατική Παράταξη και υπηρέτησε με ήθος και εργατικότητα τους συμπολίτες του διατελώντας βουλευτής Λάρισας για πολλά χρόνια.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του».

