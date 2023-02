Κοινωνία

Μεθυσμένος νταλικέρης αρνήθηκε αλκοτέστ και επιτέθηκε σε αστυνομικούς

Που και πως εντοπίστηκε να οδηγεί σαν «τρελό» το φορτηγό του. Πως αντέδρασε στις παρατηρήσεις των αστυνομικών, οι οποίοι τελικώς του πέρασαν χειροπέδες.

Επεισόδιο με μεθυσμένο οδηγό φορτηγού, ο οποίος αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ και έσπρωξε τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια, σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον Βόλο.

«Πρωταγωνιστής» του επεισοδίου 45χρονος αλβανικής καταγωγής που εντοπίστηκε από τροχονόμους να οδηγεί Ι.Χ. φορτηγό ιδιοκτησίας του, μολονότι δεν ήταν σε θέση να το πράξει με ασφάλεια εξαιτίας της προφανούς κατάστασης μέθης στην οποία τελούσε. Ο 45χρονος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να προκύψει κοινός κίνδυνος για τους άλλους οδηγούς και τα οχήματα που κινούνταν στον ίδιο δρόμο.

Όταν τον σταμάτησαν οι αστυνομικοί, δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις τους να αποβιβαστεί από το φορτηγό και να δηλώσει τα στοιχεία του, ενώ για να μην υποβληθεί σε έλεγχο μέθης με την ειδική ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης αλκοόλης στον εκπνεόμενο αέρα (αλκοολόμετρο) και προκειμένου να αποφύγει την προσαγωγή του, απώθησε τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια του.

Σε βάρος του συλληφθέντα επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα του Κ.Ο.Κ.

Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Βόλου.

