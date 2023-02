Κόσμος

Ουκρανία - CIA: Ο Πούτιν πιστεύει ότι θα κερδίσει με ένα πόλεμο φθοράς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπως είπε ο διευθυντής της CIA είδε «μια μορφή απερισκεψίας, υπέρμετρης υπερηφάνειας» στο αφεντικό του SVR (Ρωσική Υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού)



Αντιμέτωπος με δυσκολίες του στρατού του στην Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν γνωρίζει ότι δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο προς το παρόν, αλλά είναι πεπεισμένος ότι θα κερδίσει μια τελική νίκη με πόλεμο φθοράς, αρνούμενος να εξετάσει οποιαδήποτε άλλη επιλογή, εκτίμησε ο διευθυντής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς.

«Ο Πούτιν, κατά τη γνώμη μου, νομίζει σήμερα ότι δεν μπορεί να κερδίσει αμέσως, αλλά δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει», δήλωσε ο διευθυντής της CIA σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

«Αυτή τη στιγμή», λέει ο Μπερνς, «νομίζω ότι ο Πούτιν είναι απολύτως αποφασισμένος» αλλά έχει «υπερβολική αυτοπεποίθηση για την ικανότητά του να εξαντλήσει την Ουκρανία».

Και αντί να σκεφτεί μια διέξοδο, ο Ρώσος πρόεδρος «επιμένει και υπογράφει» στον πόλεμο του, σύμφωνα με τον Μπερνς, πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στη Μόσχα.

Η συνάντησή του τον Νοέμβριο στην Τουρκία με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Ναρίσκιν ήταν «αποθαρρυντική», τόνισε επίσης.

Όπως είπε ο διευθυντής της CIA είδε «μια μορφή απερισκεψίας, υπέρμετρης υπερηφάνειας» στο αφεντικό του SVR (Ρωσική Υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού), που συνάντησε για να τον προειδοποιήσει ενάντια σε οποιαδήποτε προσφυγή σε πυρηνικά όπλα και όχι σε διαπραγματεύσεις, των οποίων το σημείο εκκίνησης «θα αποφασιστεί από τους Ουκρανούς».

Ειδήσεις σήμερα:

Μεθυσμένος νταλικέρης αρνήθηκε αλκοτέστ και επιτέθηκε σε αστυνομικούς

Μητσοτάκης: Το Market Pass, οι επενδύσεις και οι Guns N' Roses

Τροχαίο: Αυτοκίνητο... προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού (εικόνες)