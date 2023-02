Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας: Εκπνέει η προθεσμία πληρωμής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι πότε μπορούν να θέσουν σε ακινησία τα οχήματα τους όσοι δεν επιθυμούν ή αδυνατούν, να πληρώσουν τα τέλη.

Την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου λήγει η παράταση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας καθώς και για την υποβολή δήλωσης ακινησίας των οχημάτων. Οι οδηγοί σε περίπτωση που χάσουν την προθεσμία θα κληθούν να πληρώσουν το διπλάσιο ποσό που θα έπρεπε να πληρώσουν εμπρόθεσμα.

Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας οι κάτοχοι των οχημάτων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στο τέλος Φεβρουαρίου λήγει και η προθεσμία που έχουν στη διάθεσή τους για να θέσουν -όσοι το επιθυμούν- το όχημά τους σε ακινησία. Η άρση ακινησίας δεν μπορεί να γίνει πριν από τον Απρίλιο, όταν και θα ανοίξει η πλατφόρμα για τέλη με τον μήνα, ενδεχομένως ακόμα και πριν τις εκλογές.

Τότε, λοιπόν, θα μπορούν να επανακυκλοφορήσουν και να το κρατήσουν μέχρι το τέλος του χρόνου, αλλά θα πληρώσουν τα 9/12 του ποσού που αναλογεί. Με αυτόν τον τρόπο, κερδίζουν έκπτωση 25% στα τέλη κυκλοφορίας!

Οι τρόποι πληρωμής

μέσω των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών που βρίσκονται στις τράπεζες. Σε αυτή την περίπτωση θα ζητηθεί το QR Code, το εικονίδιο δηλαδή που βρίσκεται πάνω δεξιά στο ειδοποιητήριο.

μέσω Web banking εφόσον έχετε πρόσβαση στην διαθέσιμη εφαρμογή από την τράπεζά τους. Σε αυτή την περίπτωση θα ζητηθεί ο κωδικός RF. Είναι ο 23ψήφιος αριθμός που βρίσκεται στο κέντρο του ειδοποιητηρίου αμέσως μετά τα γράμματα «RF».

στην πλησιέστερη τράπεζα ή σε κάποιο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ, έχοντας εκτυπώσει εκ των προτέρων το ειδοποιητήριο.

σε περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας η εξόφληση πραγματοποιείται σε 12 άτοκες δόσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Τουρκία: Σοκάρει ο τελευταίος απολογισμός των θυμάτων

Πάτρα: Ριφιφί σε κοσμηματοπωλείο

Πόλεμος στην Ουκρανία: Μαίνονται οι μάχες στην Μπαχμούτ (εικόνες)