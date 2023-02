Αθλητικά

Μοντερέι: Η Παπαμιχαήλ προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό

Ποια θα είναι η αντίπαλος της Ελληνίδας τενίστριας στον πρώτο γύρο του τουρνουά.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά κατηγορίας WTA 250 που διεξάγεται στο Μοντερέι του Μεξικού.

Η Ελληνίδα τενίστρια νίκησε στον δεύτερο και τελευταίο προκριματικό γύρο την Ισπανίδα Μαρίνα Μπάσολς-Ριμπέρα με 6-4, 6-4, ύστερα από αγώνα διάρκειας 89 λεπτών, και πήρε το «εισιτήριο» για το κυρίως ταμπλό.

Εκεί η Παπαμιχαήλ, η οποία είναι Νο 150 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει τη Βελγίδα Ισαλίν Μποναβεντούρ που βρίσκεται στην 96η θέση του κόσμου.

Υπενθυμίζεται ότι η Παπαμιχαήλ νίκησε στον α΄ προκριματικό γύρο του τουρνουά στο Μοντερέι τη Μεξικανή Λία Ισαμπέλ Φερνάντες Ολιβάρες με 6-1, 6-1.

