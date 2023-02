Αθλητικά

Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ: Φινάλε με ήττα για την Eθνική στη Λετονία

Με ήττα αποχαιρέτησε την προκριματική φάση του Μουντομπάσκετ 2023 η Eθνική μπάσκετ των ανδρών.

Με ήττα αποχαιρέτησε την προκριματική φάση του Μουντομπάσκετ 2023 η Eθνική μπάσκετ των ανδρών, 67-57, από τη Λετονία στη Ρίγα. Ένα ματς βαθμολογικά αδιάφορο, καθώς αμφότερες οι ομάδες είχαν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση, οι Λετονοί ως πρώτοι με ρεκόρ 9-1 και η Ελλάδα ακολουθεί με 6-4.

Τα δεκάλεπτα: 18-8, 33-32, 52-41, 67-57

Η υπεροχή των γηπεδούχων στα ριμπάουντ και η αστοχία των Ελλήνων, είχαν ως αποτέλεσμα η Λετονία να οικοδομήσει από πολύ νωρίς διψήφια διαφορά με την οποία έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο (18-8).

Διαφορά η οποία άρχισε να μειώνεται όταν βελτίωσαν τα ποσοστά τους οι διεθνείς μας και όταν στην εξίσωση μπήκαν παίκτες όπως ο Μαντζούκας και ο Χατζηδάκης (21-16 στο 13΄).

Δύο «κολλητά» τρίποντα του Τολιόπουλου έφεραν την Ελλάδα για πρώτη φορά σε απόσταση βολής (33-30) λίγο πριν από το ημίχρονο, που ολοκληρώθηκε με δίποντο «highlight» του Χουγκάζ ο οποίος έπεσε για να προστατεύσει τη μπάλα και στη λήξη του χρόνο την πέταξε προς το καλάθι, για το 33-32!

Για ακόμα μία φορά η εθνική ήταν άκρως ανταγωνιστική, στελεχωμένη με νέους παίκτες. Παρότι έλειπε ο MVP της νίκης επί της Σερβίας, Ρογκαβόπουλος, ο Σωτήρης Μανωλόπουλος κατάφερε ξανά να παρουσιάσει ένα αξιόμαχο σύνολο, σε ματς όπου εάν υπήρχε ένα μικρό κίνητρο, το είχαν οι γηπεδούχοι. Αυτοί είχαν το momentum και ήθελαν να αποδείξουν ότι δεν είναι τυχαία η εξασφαλισμένη πρώτη θέση του ομίλου και το ρεκόρ 8-1.

H πληθωρική παρουσία του Κάβαρς ώθησε τους Λετονούς σε μια πολύ καλή τρίτη περίοδο η οποία ξεκίνησε με 0-5 και προβάδισμα της εθνικής (33-35) όμως ακολούθησε εντυπωσιακό επί μέρους σκορ 17-3 που έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +12 (50-38 στο 28΄).

Ακολούθησε ελληνικό σερί 11-2 με τη διαφορά να πέφτει στους 2 (54-52) και ουσιαστικά το ματς να ξεκινά από την αρχή στο 34΄. Τα τρίποντα των Στράουτινς και Λεϊμάνις έγειραν ξανά την πλάστιγγα (61-55) υπέρ των γηπεδούχων που πήραν τη νίκη με το τελικό 67-57.

Βέβαια για την Ελλάδα προφανώς η νίκη δεν ήταν προτεραιότητα, καθώς ο Μανωλόπουλος μοίρασε το χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες της 12άδας. Απολύτως δίκαια, ως ελάχιστη ανταμοιβή σε αυτά τα παιδιά που τράβηξαν το «κουπί» στους αγώνες των «παραθύρων» της FIBA και βοήθησαν την εθνική ομάδα να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023.

Διαιτητές: Ζουράποβιτς, Λαντσαρίνι, Μαέστρ

Οι συνθέσεις:

ΛΕΤΟΝΙΑ (Λούκα Μπάνκι): Μπέρτανς 10 (2), Γκραζούλις 8, Λεϊμάνις 11 (3), Παζέτσνικς 7 (1), Στράουτινς 11 (3), Άτε, Κάβαρς 6 (2), Κούρουτς 4, Λάσκα 4, Σκέλε 4, Στρέινμπεργκς 2

ΕΛΛΑΔΑ (Σωτήρης Μανωλόπουλος): Χατζηδάκης 9, Καλαϊτζάκης 3 (1), Κατσίβελης 7 (1), Μωραϊτης 6, Τολιόπουλος 8 (2), Χουγκάζ 2, Φλιώνης 3 (1), Γόντικας 4, Μαντζούκας 2, Μουράτος 3, Πάπας 3 (1), Τανούλης 7 (1)

