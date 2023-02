Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Συνεχίζεται η δίκη με τις καταθέσεις των γιατρών της Τζωρτζίνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τις καταθέσεις των γιατρών του Καραμανδάνειου, συνεχίζεται σήμερα η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για τον θάνατο της κόρης της Τζωρτζίνας.

«Άλλα μας έλεγε και άλλα βλέπαμε» λένε οι γιατροί του Καραμανδάνειου, με τις καταθέσεις των οποίων συνεχίζεται σήμερα (28/2) η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για τον θάνατο της κόρης της Τζωρτζίνας.

Το δικαστήριο θα ακούσει τους γιατρούς που εξέτασαν την Τζωρτζίνα τόσο στα εξωτερικά ιατρεία του Καραμανδάνειου της Πάτρας όσο και εκείνους της ΜΕΘ Παίδων, στην οποία νοσηλεύτηκε το 9χρονο παιδί.

Την περασμένη Παρασκευή στο βήμα του δικαστηρίου βρέθηκε η παιδίατρος που υποδέχθηκε την Τζωρτζίνα στα εξωτερικά ιατρεία του Καραμανδάνειου της Πάτρας στις 8 Απριλίου του 2021, όταν η Ρούλα Πισπιρίγκου την πήγε εκεί αναφέροντας περιστατικό σπασμών.

H παιδίατρος Μένια Γράψα είπε πως εξέτασε την Τζωρτζίνα και καθώς εμφάνιζε μία καλή εικόνα, δεν πείσθηκε ότι εκδηλώθηκαν σπασμοί όπως της είπε η μητέρα και έτσι έκρινε ότι πρέπει να γίνουν εξετάσεις.

Νωρίς το πρωί της Τρίτης έφτασε στα δικαστήρια η 34χρονη κατηγορουμένη, ενώ λίγο πριν τις 10 το πρωί έφτασε και ο Μάνος Δασκαλάκης συνοδεία του δικηγόρου του.

Ο Αλέξης Κούγιας, σε δηλώσεις του λίγο πριν μπει στη δικαστική αίθουσα δήλωσε πως "καταγγέλω τον κ. Δασκαλάκη και τους δικηγόρους του που συνεχίζουν τα λαϊκά δικαστήρια και διαρρέουν αποσπασματικά κομάτια της δικογραφίας σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους" ενώ αποκάλυψε πως " αν το δικαστήριο δεν πάρει θέση εγώ θα παραιτηθώ από την υπόθεση".

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής "Το Πρωινό'" ο Μάνος Δασκαλάκης δηλώνει ενοχλημένος για τις φωτογραφίες που διέρρευσαν από το εσωτερικό της δίκης με την 34χρονη από άγνωστο λογαριασμό στο twitter, ένα λογαριασμό που πλέον μετά από δικαστικές ενέργειες δεν υπάρχει.

Ο Αλέξης Κούγιας πέρνωντας το λόγο ανέφερε πως κάνει μήνυση σε δημοσιογράφους και στο Μάνο Δασκαλάκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Παρί Σεν Ζερμέν: 23χρονη κατήγγειλε τον Χακίμι για βιασμό

Κούβα: Μεγάλες δασικές φωτιές μαίνονται στη χώρα

Κινηματογραφική καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας