Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Συζυγοκτόνος: Ετοιμάζεται να δώσει Πανελλαδικές εξετάσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια περιοχή αναμένεται να δώσει εξετάσεις ο συζυγοκτόνος.

Πανελλήνιες ετοιμάζεται να δώσει ο συζυγοκτόνος, όπως αποκάλυψε η εκπομπή "Το Πρωινό" το πρωί της Τρίτης.

Συνεχίζει να διαβάζει μέσα στις φυλακές με σκοπό να γράψει όσο περισσότερα μόρια μπορεί. Ο ίδιος θα μεταβεί σε Λύκειο στο Λιδωρίκι συνοδεία αστυνομικών και θα εξεταστεί στη θεωρητική κατεύθυνση.

Ο ίδιος σύμφωνα με το ¨"Πρωινό" βρέθηκε με τον πρώην συνήγορό του, κ. Παπαϊωαννίδη με σκοπό, κατά πληροφορίες, να αναλάβει ενεδεχομένως και πάλι της υπεράσπισή του.

Η δίκη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου διακόπηκε για τις 28 Μαρτίου

Ειδήσεις σήμερα:

Παρί Σεν Ζερμέν: 23χρονη κατήγγειλε τον Χακίμι για βιασμό

Κούβα: Μεγάλες δασικές φωτιές μαίνονται στη χώρα

Κινηματογραφική καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας