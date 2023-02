Κοινωνία

Μάτι: Θρίλερ με γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από τα βράχια στην Αργυρά Ακτή

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής το πρωί της Τρίτης στο Μάτι καθώς περίοικοι εντόπισαν γυναίκα να έχει πέσει από τα βράχια στην Αργυρά Ακτή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί. Η γυναίκα μετά από επιχείρηση των πυροσβεστών ανασύρθηκε νεκρή από τα βράχια και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το αν πρόκειται εγκληματική ενέργεια ή αυτοκτονία.

