ΣΥΡΙΖΑ: Παρουσίαση του προγράμματος για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει αύριο, Τετάρτη 1 Μαρτίου, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τα «κόκκινα» δάνεια και το ιδιωτικό χρέος.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» και θα συμμετάσχουν σε αυτή η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Έφη Αχτσιόγλου, ο τομεάρχης Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και συντονιστής οικονομικού κύκλου Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, η ομότιμη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και πρώην υπουργός Λούκα Κατσέλη και ο δικηγόρος και μέλος του ΔΣ του ΔΣΑ, Δημήτρης Λυρίτσης.

