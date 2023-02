Οικονομία

ΣΤΑΣΥ - Ηλεκτρικός: Στάση εργασίας των εργαζομένων

Ποιες ώρες δεν θα λειτουργήσει ο Ηλεκτρικός, λόγω της στάσης εργασίας των εργαζομένων.

Στάση εργασίας στη Γραμμή 1 της ΣΤΑ.ΣΥ την Τετάρτη 1/3/2023 από την έναρξη μέχρι τη λήξη της βάρδιας, με την παροχή κοινωνικού έργου από τις 14:00 μέχρι τη λήξη (Λειτουργία από 2 μ.μ. μέχρι τη λήξη της βάρδιας), προανήγγειλαν οι εργαζόμενοι στον Ηλεκτρικό.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

"Η κυβέρνηση επιδιώκοντας, μεθοδικά, την απαξίωση της ΣΤΑ.ΣΥ και την ξεθεμελίωση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζόμενων, με απώτερο στόχο την εκχώρηση κρίσιμων τομέων της σε ιδιώτες, αφήνει να υπάρχουν κενές εκατοντάδες οργανικές θέσεις εργασίας.

Αυτό έχει ως συνέπεια πολλοί συνάδελφοι να εργάζονται εξαντλητικά ωράρια, χωρίς ανάπαυση, ακόμα και ολόκληρα 12ωρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται!

Το Σωματείο μας διεκδικεί την άμεση πρόσληψη μόνιμου και τακτικού προσωπικού με διαφανείς διαδικασίες.

Αντί αυτού η κυβέρνηση προωθεί με νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών τη λύση των αποσπασματικών προσλήψεων, που θα είναι ένα ακόμα «μπάλωμα» στο πρόβλημα της Εταιρίας.

Για αυτό αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη Τετάρτη 1η Μαρτίου 2023 σε στάση εργασίας από την έναρξη μέχρι τη λήξη της βάρδιας, με αίτημα την άμεση πρόσληψη μόνιμου και τακτικού προσωπικού.

Για την προετοιμασία της κινητοποίησης ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και γι’ αυτό καθυστέρησε η γνωστοποίησή της στους φίλους επιβάτες.

Πάντως, για την ελάχιστη παροχή εγγυημένης κοινωνικής υπηρεσίας, για την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών, θα εργαστούμε από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη της βάρδιας!

Διεκδικούμε αξιοπρεπή εργασία και προσλήψεις μόνιμου και τακτικού προσωπικού, με διαφάνεια!".

