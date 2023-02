Κοινωνία

Αθήνα - Βεγγάζη: Ξεκινούν οι απευθείας πτήσεις

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Βεγγάζη θα επιβαίνει στην πρώτη πτήση που θα πραγματοποιηθεί.

Εγκαινιάζονται την Πέμπτη 2 Μαρτίου τα αεροπορικά δρομολόγια Αθήνα-Βεγγάζη-Αθήνα. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές εταιρείες αερομεταφορών Air Mediterranean και Marathon Airlines θα εκτελούν τις εν λόγω πτήσεις. Η πρώτη πτήση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου από τη Marathon Airlines. Στην ανωτέρω πρώτη πτήση θα επιβαίνει και ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Βεγγάζη, πρέσβης Σ. Βενιζέλος.

Η πύκνωση των ελληνικών δράσεων στη Βεγγάζη, μεταξύ άλλων και με τη σημαντική συνεισφορά της Ελλάδας στον εκσυγχρονισμό του λιμένος τής Βεγγάζης, οδηγεί σε απτά οικονομικά οφέλη, τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Επίσης, υπογραμμίζεται πως αποτελεί προάγγελο της πρόθεσης της χώρας μας για μια μακροπρόθεσμη παρουσία, συνεργασία και αρωγή στο σύνολο της Λιβύης όταν η εσωτερική κατάσταση στη Λιβύη το επιτρέψει.

Η αεροπορική σύνδεση Αθήνας-Βεγγάζης αναμένεται να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των δύο φιλικών λαών, σε συνδυασμό και με την έναρξη από 12ης Φεβρουαρίου παραλαβής στο γενικό προξενείο Βεγγάζης αιτήσεων για την έκδοση θεωρήσεων εισόδου στην Ελλάδα.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει στους τομείς του εμπορίου και της οικονομίας, ενώ θα ενισχυθούν οι επιχειρηματικές και τουριστικές ροές. Μέσω των ροών αυτών, όπως επισημαίνεται καταληκτικά, θα πυκνώσουν οι πολιτισμικές επαφές, οι οποίες αποτελούν γέφυρα φιλίας και αλληλοκατανόησης μεταξύ των δύο λαών.

