Ομογενείς Αλβανίας - Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης : Άνοιξε η πλατφόρμα

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καταβολή του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης που επεκτάθηκε στους ομογενείς της Αλβανίας.

Στην επέκταση της χορήγησης του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων για τα μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας και στην ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών προχωρούν τα υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό, εφεξής οι ανασφάλιστοι ομογενείς, μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν μέσω του gov.gr την αίτηση για να λαμβάνουν σε μηνιαία βάση το επίδομα των ανασφάλιστων υπερηλίκων ύψους έως 387,90 ευρώ.

Η επέκταση του επιδόματος αφορά σε όλους τους ομογενείς από την Αλβανία που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, είτε διαμένουν στην Ελλάδα και διαθέτουν ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή απόφαση πολιτογράφησης, είτε διαμένουν μόνιμα στην Αλβανία. Ειδικότερα:

Για όσους δικαιούχους διαμένουν στην Ελλάδα, όλη η διαδικασία γίνεται ψηφιακά (από την υποβολή της αίτησης μέχρι τη διασταύρωση και τον έλεγχο των απαραίτητων προϋποθέσεων). Εάν ο δικαιούχος το επιθυμεί, μπορεί να υποβάλει την αίτηση και στο Κέντρο Κοινότητας του τόπου κατοικίας του.

Οι δικαιούχοι που διαμένουν μόνιμα στην Αλβανία μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των προξενικών αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα τις παρ. 1 και του άρθρου 93 του νόμου 4387/2016, το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων χορηγείται σε όσα μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας:

1. έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους,

2. δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό του επιδόματος,

3. το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους, δεν υπερβαίνει τις 4.320 ευρώ ή, στη περίπτωση εγγάμων, τις 8.640 ευρώ

4. δεν διαμένουν σε Ιερές Μονές ως μοναχοί/ές και δεν εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας και

5. ο/η σύζυγός τους δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την παροχή.

Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη για όλους τους δικαιούχους από την Τρίτη στο gov.gr, στην ενότητα «Υγεία και πρόνοια» και την υποενότητα «Επιδόματα». Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), εποπτευόμενο φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας πρόκειται να συμβάλει σημαντικά στην απλούστευσή της για τους πολίτες και για τη Διοίκηση, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο ελέγχου για τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος.

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε ότι «η νέα υπηρεσία που ανακοινώνουμε σήμερα μαζί με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σηματοδοτεί την επίλυση μιας εκκρεμότητας της Ελλάδας απέναντι στους υπερήλικες ομογενείς μας από την Αλβανία. Μιας εκκρεμότητας πρωτίστως ουσιαστικής, αλλά και με μεγάλη συμβολική σημασία. Μέσα από όσο το δυνατόν πιο απλές διαδικασίες, στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα σε όσους συμπολίτες μας έχουν ανάγκη από την αρωγή του κράτους».

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε ότι «εκφράζουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στους ομογενείς από την Αλβανία. Η χορήγηση του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, αποτελεί ένα βήμα ώστε να στηρίξουμε την αξιοπρεπή διαβίωσή τους. Ως πολιτεία, αναγνωρίζουμε τη συνεισφορά τους στη διαφύλαξη της ελληνικής ταυτότητας και είμαστε δίπλα τους, όπου και αν βρίσκονται. Γιατί η διαρκής στήριξη των ευάλωτων πολιτών, ειδικά των γιαγιάδων και των παππούδων μας, αποτελεί προτεραιότητά μας».

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις:

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος;

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι ομογενείς μέλη της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας που έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και δεν λαμβάνουν σύνταξη μεγαλύτερη από 387,90 ευρώ το μήνα με την προϋπόθεση ότι έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 4320 ευρώ. Σε περίπτωση που είναι έγγαμοι ή έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8640 ευρώ. Επιπλέον, η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 90.000Euro, ενώ η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας τους (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) τα 6.000 ευρώ.

Πως μπορώ να αποδείξω ότι είμαι Έλληνας ομογενής από την Αλβανία;

Η ιδιότητα του ομογενούς μέλους της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας αποδεικνύεται είτε από το Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, είτε από την απόφαση πολιτογράφησης του όπως έχει δημοσιευθεί στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η καταβολή του επιδόματος συνδέεται με τα χρόνια διαμονής μου στην Ελλάδα;

Όχι, πλέον η καταβολή του πλήρες ποσού του επιδόματος αποδεσμεύεται από τα χρόνια διαμονής του δικαιούχου στην Ελλάδα.

Πως μπορώ να κάνω αίτηση για το επίδομα;

Για όσους διαμένουν στην Ελλάδα η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας προσβάσιμη μέσω του gov.gr. Για να μπορέσει ο πολίτης να υποβάλει αίτηση για το επίδομα πρέπει:

1) να έχει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (Α.Μ.Κ.Α.)

2) να έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

3) να δηλώσει τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος και τηρείται από τράπεζα στην Ελλάδα

4) να δηλώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου

5) να δηλώσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Δεν είμαι εξοικειωμένος με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και δυσκολεύομαι να υποβάλλω την αίτηση μονός μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που μπορώ να απευθυνθώ;

Όλοι οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να απευθυνθούν στα Κέντρα Κοινότητας ή στις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου δήμου τους για να υποβάλλουν την αίτηση.

Διαμένω στην Ελλάδα τι δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλω;

Εφόσον ο πολίτης συμπληρώσει το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ, και το IBAN του, η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι σχεδιασμένη ώστε να αντλεί διαλειτουργικά όλα τα απαραίτητα δεδομένα για τη χορήγηση του επιδόματος. Εάν όμως κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν μπορεί να αντληθεί διαλειτουργικά, ο αιτών θα λάβει ιδιοποίηση ώστε είτε να επισυνάψει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είτε να προσκομίσει στο κέντρο κοινότητας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διαμένω μόνιμα στην Αλβανία. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για την καταβολή του επιδόματος;

Ναι, πλέον όσοι ομογενείς μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας διαμένουν στην Αλβανία και τηρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να απευθυνθούν στις προξενικές αρχές της Ελλάδας στην Αλβανία, για να υποβάλουν αίτηση για την καταβολή του επιδόματος.

Τι έγγραφα πρέπει να υποβάλω στις προξενικές αρχές της Ελλάδας στην Αλβανία;

Οι πολίτες που θα υποβάλουν αίτηση στις προξενικές αρχές της Ελλάδας στην Αλβανία πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω έγγραφα:

α. Αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και της απόφασης πολιτογράφησης.

β. Βεβαίωση κατοικίας από τον οικείο αλβανικό δήμο στον οποίο ο αιτών είναι δημότης.

γ. Έγγραφο δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει το ατομικό φορολογητέο εισόδημα του αιτούντος. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση στη δημοκρατία της Αλβανίας, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρει το ύψος του ατομικού φορολογητέου εισοδήματός του καθώς και πιστοποιητικό βεβαίωσης σύνταξης.

δ. Έγγραφο δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει η αξία της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος π.χ. Kartela e Pasurise.

ε. Έγγραφο δημοσίας αρχής π.χ. Drejtoria e Pergjithshme e sherbimeve te transportit rrugor από το οποίο να προκύπτει η κινητή περιουσία που έχει στην ιδιοκτησία του ο αιτών (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα).

στ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, υποβάλλεται επιπρόσθετα το δικαιολογητικό της περ. γ για τον σύζυγο ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης του αιτούντα καθώς και ο Α.Φ.Μ. και ο Α.Μ.Κ.Α. του συζύγου ή το ετέρου μέρους του συμφώνου συμβίωσης του αιτούντα. Αν ο σύζυγος ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης του αιτούντα δεν είναι κάτοχος Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ., ο αιτών υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση.

ζ. Εφόσον ο αιτών λαμβάνει προνοιακό επίδομα , έγγραφο δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει το ύψος των προνοιακών επιδομάτων τα οποία λαμβάνει. Σε διαφορετική περίπτωση, ο αιτών προσκομίζει έγγραφο δημόσιας αρχής, ή υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρεται πως δεν λαμβάνει προνοιακό επίδομα.

