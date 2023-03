Πολιτική

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη - Μητσοτάκης: Ανείπωτη τραγωδία για την Ελλάδα (εικόνες)

Στο σημείο της τραγωδίας ο πρωθυπουργός. Ενημερώνεται για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο της τραγωδίας βρίσκεται αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ενημέρωνεται για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής.

Ο ίδιος σε δηλώσεις του στις κάμερες ανέφερε πως "Είναι μία ανείπωτη τραγωδία, πολύ δύσκολη μέρα για τη χώρα μας και η σκέψη μας είναι με τους συγγενείς των θυμάτων. Προτεραιότητά μας να περιθάλψουμε τους τραυματίες και να ταυτοποιηθούν οι σοροί και έπειτα εγγυώμαι ότι θα διερευνηθούν τα αίτια της τραγωδίας".

Οι ειδικές δυνάμεις των ΕΚΑΜ με κοπτικά εργαλεία και χρησιμοποιώντας φιάλες οξυγόνου συνεχίζουν να κόβουν λαμαρίνες από τα πρώτα βαγόνια ψάχνοντας για ανθρώπους.

Μέχρι τις 11 είχαν ανασυρθεί και άλλες σοροί ανθρώπων μέσα από τα διαλυμένα βαγόνια, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 36.





Δυστυχώς, ο αριθμός εκτιμάται ότι θα ανέβει, όπως ανέφερε στην τελευταία της ενημέρωση στις 11:20 το πρωί, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης.

