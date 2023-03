Κόσμος

Τέμπη - σύγκρουση τρένων: Μεσίστιες οι σημαίες στα κτήρια της Κομισιόν (εικόνες)

Το μήνυμα συμπαράστασης του Μαργαρίτη Σχοινά. Επικοινωνία Δένδια με ομολόγους του.



Μεσίστιες κυματίζουν οι σημαίες της ΕΕ στα κτήρια της Κομισιόν στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο τουίτερ ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Σχοινάς σημειώνει: «Με απόφαση της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από τώρα οι σημαίες της Ένωσης μεσίστιες σε όλα τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Η Ευρώπη πενθεί με τους Έλληνες».

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε μια σειρά από τηλεφωνικές επικοινωνίες με ομολόγους, οι οποίοι επικοινώνησαν προκειμένου να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δένδιας μίλησε με τους υπουργούς Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, της Πορτογαλίας Ζοάο Γκόμεζ Κραβίνιο, της Κροατίας Γκόρνταν Γκρλιτς Ράντμαν, της Βόρειας Μακεδονίας Μπουγιάρ Οσμάνι, καθώς και με τον πρόεδρο της Βουλής της Πορτογαλίας και πρώην υπουργό Εξωτερικών Αουγκούστο Σάντος Σίλβα, σύμφωνα με αναρτήσεις του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Ο κ. Δένδιας τους ευχαρίστησε για τη συμπαράστασή τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

