Πολιτική

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναλαμβάνει Υπουργός Μεταφορών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλαμβάνει Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κώστα Καραμανλή, όπως όλα δείχνουν.

Αναλάμβανει, σύμφωνα με πληροφορίες, Υπουργός Μεταφόρων ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στη θεση του Κώστα Καραμανλή που παραιτήθηκε λίγο νωρίτερα, μετά την τραγωδία στα Τέμπη.

Η απόφαση φέρεται να ελήφθη μετά από σχετική σύσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με στενούς του συνεργάτες, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την επιστροφή του από τον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη.

Η δήλωση παραίτησης του Κώστα Καραμανλή

«Μόλις τώρα γύρισα από το σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Ο πόνος είναι ανείπωτος.

Είναι γεγονός ότι παραλάβαμε τον ελληνικό σιδηρόδρομο σε κατάσταση που δεν ταιριάζει στον 21ο αιώνα. Σε αυτά τα 3,5 χρόνια, κάναμε κάθε προσπάθεια για να βελτιώσουμε αυτή την πραγματικότητα. Δυστυχώς, οι προσπάθειες αυτές δεν ήταν αρκετές για να αποτρέψουν ένα τέτοιο δυστύχημα. Κι αυτό είναι πολύ βαρύ για όλους μας και για εμένα προσωπικά.

Όταν συμβαίνει κάτι τόσο τραγικό, δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε σαν να μην συνέβη. Είμαι λίγα χρόνια στην πολιτική, αλλά θεωρώ απαραίτητο στοιχείο της Δημοκρατίας μας οι πολίτες της χώρας μας να εμπιστεύονται το πολιτικό σύστημα. Αυτό λέγεται πολιτική ευθύνη.

Γι’ αυτό το λόγο, δηλώνω την παραίτησή μου από τη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Είναι αυτό που νιώθω καθήκον μου να πράξω ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν τόσο άδικα και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τα διαχρονικά λάθη του ελληνικού κράτους και του πολιτικού συστήματος.

Μέσα από την καρδιά μου, εκφράζω για άλλη μια φορά την οδύνη μου και τη συμπαράστασή μου στις οικογένειες των θυμάτων».

Ειδήσεις σήμερα:

Σύγκρουση τρένων: Τα δυστυχήματα που συγκλόνισαν την Ευρώπη

Ρόδος: Φυλάκιση σε εκπαιδευτικό που είχε σχέση με μαθήτρια

Δίκη για Μάτι - Λιότσιος: Δέχθηκα πιέσεις για το πόρισμά μου