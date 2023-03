Πολιτική

Τραγωδία στα Τέμπη - Μητσοτάκης: Οι ευθύνες θα αποδοθούν, η Πολιτεία δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων

Η δήλωση του Πρωθυπουργού μετά την τραγωδία στα Τέμπη.

Δήλωση έκανε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά την επιστροφή του από το σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι, "θα αποδοθούν οι ευθύνες" για το δυστύχημα και ότι, "η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων".

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι, η παραίτηση του Κώστα Καραμανλή τον τιμά και ότι, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναλαμβάνει μεταβατικά Υπουργός Μεταφορών.

Η δήλωση του Πρωθυπουργού

"Μόλις επέστρεψα από τον τόπο μιας τραγωδίας που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη συλλογική μας μνήμη. Δεκάδες συμπολίτες μας, οι πιο πολλοί νέα παιδιά, έχασαν εκεί τη ζωή τους, σε ένα φρικτό σιδηροδρομικό δυστύχημα χωρίς προηγούμενο στην πατρίδα μας.

Ευχαριστώ από καρδιάς τις γυναίκες και τους άνδρες του κρατικού μηχανισμού που κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή. Πυροσβέστες και διασώστες, στελέχη του ΕΚΑΒ, της Αστυνομίας, της Αυτοδιοίκησης, όπως και τους γιατρούς και υγειονομικούς και τους ψυχολόγους στα νοσοκομεία μας. Έκαναν και κάνουν το καλύτερο δυνατό σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.



Συνάντησα συγγενείς των θυμάτων και των αγνοουμένων στο νοσοκομείο της Λάρισας. Μέσα στον ανείπωτο πόνο τους, με περίσσευμα αξιοπρέπειας, με ρώτησαν «γιατί». Και μου είπαν «ποτέ ξανά». Τους οφείλουμε μία ειλικρινή απάντηση.



Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, αναλαμβάνοντας την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, υπέβαλε αμέσως την παραίτηση του. Το ίδιο και οι επικεφαλής του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Η στάση του τον τιμά, καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται, δυστυχώς, κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος.

Μεταβατικός Υπουργός, μέχρι τις εθνικές εκλογές, ορίζεται ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, από τον οποίο ήδη ζήτησα να προχωρήσει γρήγορα στη σύσταση ανεξάρτητης και υπερκομματικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που θα εξετάσει πλήρως τα αίτια του δυστυχήματος. Αλλά θα εξετάσει και τις διαχρονικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των σιδηροδρομικών έργων.

Ταυτόχρονα, η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δική της δουλειά. Οι ευθύνες θα αποδοθούν. Ενώ η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων. Θα πενθήσουμε τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας, τους φίλους μας. Θα μείνουμε ενωμένοι και σε αυτή την τραγωδία. Και, μετά, θα σκύψουμε το κεφάλι και θα σφίξουμε τα δόντια. Θα δουλέψουμε ώστε αυτό το «ποτέ ξανά» που άκουσα στη Λάρισα να μην μείνει λόγος κενός.

Σας το υπόσχομαι".

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Αυτές τις στιγμές πένθους και οδύνης δεν θα μπούμε στον πειρασμό να σχολιάσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού, που σπεύδει να προδικάσει ότι η τραγωδία οφείλεται κυρίως σε ανθρώπινο λάθος. Ο σεβασμός στα θύματα προϋποθέτει σεβασμό στην αλήθεια. Όλα θα ειπωθούν στη σωστή ώρα».

