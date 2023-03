Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Στο τρίτο βαγόνι επικεντρώνονται οι έρευνες

Συνεχίζονται οι έρευνες από τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό αγνοουμένων του τραγικού δυστυχήματος της αμαξοστοιχίας στα Τέμπη.

Η επιχείρηση έρευνας και απεγκλωβισμού στην περιοχή συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ σήμερα Πέμπτη η έρευνα συνεχίζεται από τα σωστικά συνεργεία, με γερανούς να σηκώνουν δύο βαγόνια.

Συμφωνα με πληροφορίες από το ΠΣ, οι πυροσβέστες ψάχνουν κάτω από τα βαγόνια του μοιραίου τρένου αν υπάρχουν σοροί αγνοούμενων ανθρώπων. Παράλληλα, κόβουν τις λαμαρίνες στα βαγόνια ώστε να ψάξουν για νεκρούς εντός.

Εντοπίστηκαν 3 πτώματα απανθρακωμένα. Οι διασώστες δεν μπορούν να αναγνωρίσουν αν είναι άντρας ή γυναίκα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση μεταφοράς τους από το σημείο.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας επιχείρησαν χθες 72 πυροσβέστες με 24 οχήματα, 3 ομάδες της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών και 2 ομάδες της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, ενώ συνεχής είναι η παρουσία του Εθνικού Κέντρου 'Αμεσης Βοήθειας.

Την ίδια ώρα, στους 43 έφτασαν οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, ωστόσο σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ανεβάζουν στους 44 τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

Παράλληλα συνεχίστηκε, μέχρι αργά χθες, και η ταυτοποίηση των σορών από τους συγγενείς τους, στο Γενικό Νοσοκομείο με τη διαδικασία της λήψης DNA, ενώ οι συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών αργότερα κατευθύνθηκαν προς τα ξενοδοχεία που έχουν διατεθεί για να τους φιλοξενήσουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως φίλοι και συγγενείς αναζητούν ακόμα αγνοούμενους και κάνουν ότι είναι δυνατόν να τους εντοπίσουν. Με μηνύματα ακόμα και στα social media ζητούν πληροφορίες για τους δικούς τους ανθρώπους.

Παράλληλα, σήμερα, θα προσαχθεί στον ανακριτή ο σταθμάρχης της Λάρισας, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, ενώ φέρεται ότι παραδέχθηκε το μοιραίο λάθος του. Επίσης, στον τόπο της τραγωδίας θα γίνει αυτοψία του δυστυχήματος από την Τροχαία της Λάρισας.

Τριήμερο εθνικό πένθος 1-3 Μαρτίου 2023 με μεσίστια έπαρση σημαίας σε όλα τα δημόσια κτήρια και αναστολή των δημοσίων εορταστικών εκδηλώσεων, κήρυξε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

