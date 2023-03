Τραγωδία στα Τέμπη - ΕΛΣ: Αναβάλλει παραστάσεις λόγω του τριήμερου εθνικού πένθους

Life

Ποιες παραστάσεις αναβάλλονται λόγω του τριήμερου εθνικού πένθους και τι θα γίνει με τα εισιτήρια.

Σε συνέχεια της χθεσινής αναβολής της συναυλίας της Διαπολιτισμικής Χορωδίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), ανακοινώνεται ότι λόγω του τριήμερου εθνικού πένθους αναβάλλονται και οι παραστάσεις του έργου «Όχι εγώ» του Σάμιουελ Μπέκετ οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για σήμερα Πέμπτη 2/3 και αύριο Παρασκευή 3/3 στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οι δύο παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 4 Μαρτίου, στις 17.00 και στις 19.00.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΣ, οι θεατές που έχουν αγοράσει εισιτήρια για τις συγκεκριμένες παραστάσεις θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τα ταμεία της ΕΛΣ και θα τους δοθεί η δυνατότητα είτε να μεταφέρουν τα εισιτήριά τους στις παραστάσεις του Σαββάτου 4/3 είτε να τα ακυρώσουν και να λάβουν πίσω τα χρήματά τους.

