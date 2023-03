Τοπικά Νέα

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Συγκινεί η σύντροφος του 32χρονου μηχανοδηγού

Η νεαρή κοπέλα δεν μπορεί να πιστέψει πως από τη μια στιγμή στην άλλη έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος της. Οι συγκινητική της ανάρτηση.

Ο 32χρονος Δημήτρης Μασσαλής είναι μεταξύ των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Πρόκειται για τον μηχανοδηγό της αμαξοστοιχίας Intercity 62 ο οποίος έχασε ακαριαία τη ζωη του. Ο 32χρονος αφήνει πίσω του τους γονείς του, τον αδερφό του καθώς και τη σύντροφό του Κατερίνα.

Η νεαρή κοπέλα δεν μπορεί να πιστέψει πως από τη μια στιγμή στην άλλη «έφυγε» από τη ζωή ο σύντροφός της. Αυτό άλλωστε μαρτυρούν και οι αναρτήσεις της στα social media καθώς δημοσιεύει φωτογραφίες με τον 32χρονο σύντροφό της.

View this post on Instagram A post shared by *Katerina* (@katerinavlch)

