Φωτιά σε ουρανοξύστη στην Κίνα (εικόνες)

Mεγάλη φωτιά σε υπό κατασκευή ουρανοξύστη στο Χονγκ Κονγκ. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο.

Το εργοτάξιο κατασκευής ενός ουρανοξύστη στο Χονγκ Κονγκ τυλίχθηκε στις φλόγες σήμερα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη πυροσβεστών, σύμφωνα με τις αρχές της πόλης.

Η φωτιά ξέσπασε στις 23.11 τοπική ώρα (17.11 ώρα Ελλάδας) στο Τσιμ Σα Τσούι, μια πολυσύχναστη εμπορική και τουριστική συνοικία στην παραλιακή οδό. Δεν έχει αναφερθεί κανένα θύμα, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Οι φλόγες εντοπίστηκαν αρχικά κοντά σε μια σκαλωσιά στην κορυφή του κτιρίου. Η φωτιά ήταν ορατή από το λιμάνι όπως και οι στάχτες που έπεφταν στους γειτονικούς δρόμους.

Μια ώρα αργότερα, η φωτιά εξαπλώθηκε σε όλο το υπό κατασκευή κτίριο και κατέβαινε προς τον δρόμο, όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες περαστικοί και παρακολουθούσαν το θέαμα.

Το υπό κατασκευή κτίριο, 42 ορόφων, επρόκειτο να στεγάσει ένα ξενοδοχείο και το ιστορικό Mariners' Club, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του αναδόχου του, του Empire Group.

