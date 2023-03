Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Σταθερά κρίσιμη η κατάσταση του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 20χρονος έχει υποβληθεί ήδη σε δύο χειρουργεία. Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας των υπόλοιπων τραυματιών.

Ο διευθυντής ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας Απόστολος Κομνός, μιλώντας στην ΕΡΤ αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της μοιραίας αμαξοστοιχίας που βρίσκεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου.

Ο 2χρονος έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και έχει υποβληθεί σε δύο χειρουργεία. «Η κατάσταση του είναι σταθερά κρίσιμη», είπε. «Προσπαθούμε για το καλύτερο».

«Έχουμε και κάποιους τραυματίες που έχουν χειρουργηθεί. Στο νοσοκομείο μας έγιναν 20 εισαγωγές, οι 15 έχουν μείνει, και είναι σε καλή κατάσταση, 5 πήραν εξιτήριο. Κάποιοι έχουν χειρουργηθεί και κάποιοι θα χειρουργηθούν με την κατάστασή τους να μην εμπνέει ανησυχία» ανέφερε ο κ. Κομνός.

Στη συνέχεια περιέγραψε τις απίστευτες σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο τις πρώτες ώρες της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. «Όταν μας ειδοποίησαν αμέσως μετά το ατύχημα, αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε, καθώς εφημέρευε το πανεπιστημιακό Λάρισας, σε μισή ώρα ήμασταν έτοιμοι να αποδεχθούμε ασθενή». Στον τόπο του ατυχήματος ήταν 40 ασθενοφόρα, ανέφερε.

«Κάτι τέτοιο είχα ζήσει 20 χρόνια πριν, όταν είχαμε το τροχαίο των Τεμπών με τα παιδιά. Οι ίδιες διαδικασίες, δυστυχία» θυμάται ο κ. Κομνός.

Τέλος, ο διευθυντής ΜΕΘ στη Λάρισα είπε ότι οι συγγενείς υποστηρίχθηκαν ψυχολογικά από τις πρώτες ώρες ενώ ήδη έχει γίνει ταυτοποίηση σε 7 άτομα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Σκόνη, βροχές και χιόνια την Παρασκευή

Καναδάς: 4χρονος πυροβόλησε 6χρονο

Τραγωδία στα Τέμπη: Αστυνομική επιχείρηση για κατάσχεση πειστηρίων στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας