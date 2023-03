Αθλητικά

Super League: Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην «σκιά» της τραγωδίας των Τεμπών η 25η αγωνιστικής της Super League. Αναλυτικά το πρόγραμμα.

Λίγες ημέρες έπειτα από την τραγωδία στα Τέμπη, η οποία βύθισε σε πένθος όλη τη χώρα, διεξάγεται η 25η αγωνιστική της Super League, προτελευταία για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Από τους συλλόγους της πρώτης τετράδας, οι τρεις έχουν εντός έδρας υποχρεώσεις και μόνο η ΑΕΚ έχει να κάνει ταξίδι.

Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός υποδέχεται στη Λεωφόρο (Δευτέρα 6/3, 19:30) τον Παναιτωλικό, στο παιχνίδι με τον οποίο θα κλείσει η αυλαία της αγωνιστικής. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει αφήσει πίσω τον «κακό» Ιανουάριο, αποσπώντας «λευκή» ισοπαλία στο Νέο Φάληρο από τον Ολυμπιακό. Αποτέλεσμα που έβαλε φρένο στις τρεις σερί επιτυχίες που είχε το «τριφύλλι». Ο Παναιτωλικός του Γιάννη Αναστασίου, από την άλλη, προετοιμάζεται για τη συμμετοχή στα Play Out.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ φιλοξενούν Λεβαδειακό και Ιωνικό, σε «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (Κυριακή 5/3, 16:00) και Τούμπα (5/3, 20:30), αντίστοιχα. Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να μην κέρδισαν σε ένα ακόμη ντέρμπι, ωστόσο εμφάνισαν ενθαρρυντικά στοιχεία ενόψει των Play Off και του επαναληπτικού ημιτελικού με την ΑΕΚ, τη στιγμή που ο Λεβαδειακός μάχεται για την παραμονή του. Όπως και ο Ιωνικός που ανηφορίζει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, η οποία παραμένει ζωντανή στο κυνήγι του τίτλου, παρά τις απώλειες βαθμών στην περιφέρεια.

Η ΑΕΚ ταξιδεύει στο Ηράκλειο (5/3, 19:30) για το δύσκολο παιχνίδι με τον ΟΦΗ, ευελπιστώντας να δείξει εξίσου δυνατή και μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Με αρκετές απουσίες θα παραταχθεί η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, με τους Κρητικούς να είναι ανεβασμένοι υπό τις οδηγίες του Βάλντας Νταμπράουσκας, ωστόσο να δείχνουν καλύτεροι μακριά από το «Γεντί Κουλέ», παρά σε αυτό. Εκτός έδρας υποχρέωση και για το φορμαρισμένο Άρη που, μετά τις δυο σερί νίκες υπό τις οδηγίες του Απόστολου Τερζή και την εξασφάλιση της συμμετοχής στα Play Off, πηγαίνει στη Φθιώτιδα (5/3, 17:30) για να αντιμετωπίσει τη Λαμία που «καίγεται» για βαθμούς στην προσπάθεια που κάνει να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Η αυλαία της αγωνιστικής ανοίγει στην Τρίπολη (Σάββατο 4/3, 20:00), με τον… μετρ των ισοπαλιών Αστέρα να υποδέχεται τον Ατρόμητο, ο οποίος μαθηματικά, ακόμα, έχει ελπίδες να μπει στην εξάδα, αφήνοντας εκτός τον Βόλο. Οι Θεσσαλοί, από την πλευρά τους, χωρίς τον Γιώργο Κούτσια που μετακόμισε στη Major League Soccer, ταξιδεύουν στα Γιάννινα (5/3, 17:00) για το ματς με τον ΠΑΣ, με τον «Αγιαξ της Ηπείρου» να προετοιμάζεται για τα Play Out, ευρισκόμενος σε αγωνιστική άνοδο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 4 Μαρτίου 2023

20:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

Κυριακή 5 Μαρτίου 2023

16:00 Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – Λεβαδειακός

17:00 Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες», ΠΑΣ Γιάννινα – ΝΠΣ Βόλος

17:30 «Αθανάσιος Διάκος», Λαμία – Αρης

19:30 «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», ΟΦΗ – ΑΕΚ

20:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Ιωνικός

Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023

19:30 «Απόστολος Νικολαΐδης, Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2022/23

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

Παναθηναϊκός 24 17-4-3 9-2-1 8-2-2 34-12 55 ΑΕΚ 23 17-2-4 11-0-1 6-2-3 46-11 53 Ολυμπιακός 24 14-8-2 8-3-1 6-5-1 44-13 50 ΠΑΟΚ 24 13-9-2 8-3-1 5-6-1 36-15 48 Άρης 24 11-4-9 8-2-2 3-2-7 34-21 37 ΝΠΣ Βόλος 24 10-6-8 5-2-5 5-4-3 30-37 36 Παναιτωλικός 24 7-7-10 3-3-6 4-4-4 25-35 28 (4) Ατρόμητος 23 7-7-9 5-5-1 2-2-8 24-25 28 (1) ΟΦΗ 24 6-8-10 2-4-6 4-4-4 23-29 26 Αστέρας Τρίπολης 24 4-12-8 4-7-1 0-5-7 18-28 24 ΑΣ Γιάννινα 24 4-11-9 3-6-3 1-5-6 23-37 23 Ιωνικός 24 3-6-15 1-5-6 2-1-9 15-36 15 Λεβαδειακός 24 2-8-14 2-5-5 0-3-9 12-32 14 Λαμία 24 1-10-13 1-4-7 0-6-6 10-43 13

*Η αναμέτρηση Ατρόμητος – ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική θα διεξαχθεί την Τετάρτη 8/3/2023 και ώρα 17:30.

* Σε όλους τους αγώνες της 25ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα των Τεμπών.

Ειδήσεις σήμερα:

Απεργία σε ΟΣΕ και Προαστιακό σήμερα - Τι θα γίνει με Μετρό και ΗΣΑΠ

Rolex : Οι “Ροζ Πάνθηρες” πίσω από τη ληστεία - Πώς δρούσαν

Καναδάς: 4χρονος πυροβόλησε 6χρονο