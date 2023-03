Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: 54 οι σοροί που έχουν ταυτοποιηθεί - Θα σταλούν νέα δείγματα

Ολοκληρώθηκε η εξέταση DNA όλων των δειγμάτων που έχει λάβει μέχρι στιγμής η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η έρευνα συνεχίζεται.

Ολοκληρώθηκε η εξέταση DNA όλων των δειγμάτων που έχει λάβει μέχρι στιγμής η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. από τα θύματα του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην είσοδο της κοιλάδας των Τεμπών και ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί και οι 57 νεκροί, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από την εκπρόσωπο του Σώματος, Αστυνόμο Β' Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου έχουν ταυτοποιηθεί από την μέχρι στιγμής εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια 54 νεκροί.

Η έρευνα, ωστόσο, δεν έχει σταματήσει καθώς, όπως είπε η κ. Δημογλίδου, αναμένεται η αποστολή νέων δειγμάτων, τα οποία ομοίως θα εξετασθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Σχετικά με την ενημέρωση των συγγενών των θυμάτων η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε:

«Αναφορικά με τη διαδικασία ενημέρωσης των συγγενών των θυμάτων, η οποία συνεχίζεται, από τον επικεφαλής της ομάδας αναγνώρισης της Ελληνικής Αστυνομίας και τους ειδικούς ψυχολόγους, δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στην οικογένεια κάθε θύματος καθώς δεν πρόκειται για μία τυπική διαδικασία αλλά απαιτούνται λεπτοί χειρισμοί.»





