Πέθανε ο Τομ Σάιζμορ

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου του Τομ Σάιζμορ.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών, ο ηθοποιός Τομ Σάιζμορ, μετά από ανεύρισμα εγκεφάλου που υπέστη.

Την τραγική είδηση του θανάτου του, επιβεβαίωσε στο CNNi ο εκπρόσωπός του Τσάρλς Λάγκο.

Ο ηθοποιός νοσηλευόταν στο νοσοκομείο μετά από ανεύρυσμα εγκεφάλου που υπέστη στα μέσα Φεβρουαρίου. Η οικογένεια του ηθοποιού, που έγινε διάσημος για τους ρόλους του στις ταινίες «Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν» και «Black Hawk Down», πήρε τη δύσκολη απόφαση να τον βγάλει από τη μηχανική υποστήριξη μετά το εγκεφαλικό.

«Απεβίωσε ήσυχα στον ύπνο του» στο νοσοκομείο Saint Joseph της Καλιφόρνια, έχοντας στο πλευρό του τους δυο γιους του και τον αδελφό του Πολ Σάιζμπορ, αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειάς του.

