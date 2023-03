Pulp: Πέθανε ο Στιβ Μακέι

Έφυγε από τη ζωή ο μπασίστας του θρυλικού συγκροτήματος.

Ο Στιβ Μακέι, ο μπασίστας των Pulp την εποχή των μεγάλων επιτυχιών τους, πέθανε σήμερα σε ηλικία 56 ετών, ανακοίνωσε το βρετανικό ποπ συγκρότημα που ετοιμάζεται να αναδιοργανωθεί φέτος για μια νέα τουρνέ.

Ο Μακέι, που καταγόταν από το Σέφιλντ της βόρειας Αγγλίας, εντάχθηκε στο συγκρότημα Pulp το 1989 και συμμετείχε στα άλμπουμ Separations, Different Class και His 'n' Hers, που σηματοδότησαν την κορύφωση της επιτυχίας του, με τραγούδια όπως το "Common People".

«Ο φίλος και πολυαγαπημένος μας μπασίστας Στιβ Μακέι πέθανε σήμερα» ανέφερε το συγκρότημα στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, στη λεζάντα μιας φωτογραφίας του μουσικού να αναρριχάται σε ένα βουνό των Άνδεων, κατά την περιοδεία τους στη Νότια Αμερική το 2012.

«Ο Στιβ ήταν κάποιος που υλοποιούσε τα σχέδια, στη ζωή του και στο συγκρότημα, και θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι επιστρέφει σε αυτά τα βουνά για το επόμενο στάδιο της περιπέτειάς του», πρόσθεσαν οι Pulp.

