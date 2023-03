Αθλητικά

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Ο Καραλής στον τελικό

Με άνεση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ο Έλληνας αθλητής.

Ο Εμμανουήλ Καραλής, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς προκρίθηκε με χαρακτηριστική άνεση, στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κλειστού στίβου, που φιλοξενείται στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ελληνας επικοντιστής, υπερέβη με την πρώτη προσπάθεια, διαδοχικά, τα 5.40μ, τα 5.55μ, τα 5,65μ. και τα 5.75 μέτρα, που ήταν και το όριο πρόκρισης, εξασφαλίζοντας την συμμετοχή του στον αυριανό (5/3, 18:18) τελικό του αγωνίσματος.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Καραλής, είναι ο μοναδικός αθλητής από τους εννέα που προκρίθηκαν στον τελικό, ο οποίος υπερέβη με την πρώτη προσπάθεια όλα τα άλματα του προκριματικού.

Οι εννέα του τελικού:

Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 5.75 μέτρα

Τόρμπεν Μπλεχ (Γερμανία) ,,

Μπεν Μπρέντερς (Βέλγιο) ,,

Κλαούντιο Στέκι (Ιταλία) ,,

Ετάν Κορμόν (Γαλλία) ,,

Σόντρε Γκούτορμσεν (Νορβηγία) 5.65 μέτρα

Παλ Χόλγκεν Λιλφοσε (Νορβηγία) ,,

Πιότρ Λίσεκ (Πολωνία) ,,

Μπο Κάντα Λίτα Μπέρε (Γερμανία) ,,

