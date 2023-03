Πολιτική

Ειδικό Δικαστήριο: Η απόφαση για Παπαγγελόπουλο και Τουλουπάκη

Ανακοινώθηκε η απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου για τον πρώην αναπληρωτή υπουργό δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και την άλλοτε επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη.

Την ενοχή του πρώην Αναπληρωτή Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος αποφάσισαν οι δικαστές. Παράλληλα, τον κήρυξαν αθώο από την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε κατάχρηση εξουσίας, αθωώνοντας παράλληλα και την εισαγγελέα Εφετών και πρώην εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, που δικαζόταν για κατάχρηση εξουσίας.

Η Ελένη Τουλουπάκη άκουσε όρθια την απόφαση του δικαστηρίου Ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, αν και δεν είχει λείψει σε καμία άλλη συνεδρίαση του Ειδικού Δικαστηρίου, σήμερα δεν έδωσε το "παρών". Οι συνήγοροί του ενημέρωσαν το δικαστήριο ότι είναι ασθενής.

Αναλυτικά η απόφαση

Ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία 7-6 για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με τις καταγγελίες της εισαγγελέως Ελένης Ράικου ότι την πίεσε να βρει στοιχεία που να ενοχοποιούν πολιτικά πρόσωπα στην υπόθεση ΝΟΒΑΡΤΙΣ. Επιπλέον κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία 8-5 αναφορικά με τις καταγγελίες του εισαγγελέα Παναγιώτη Αθανασίου ότι του άσκησε πιέσεις στην έρευνα για τον τραπεζίτη Μιχάλη Σάλλα.

Οι δικαστές πάλι κατά πλειοψηφία έκριναν αθώο τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης αναφορικά με άλλες καταγγελίες των εισαγγελέων Παν.Αθανασίου και Γεωργίας Τσατάνη για παρεμβάσεις στις έρευνες για τους επιχειρηματίες Βγενόπουλου και Αλαφούζου και του δημοσιογράφου Γ.Παπαχρήστου.

Για την Ελένη Τουλουπάκη, η απόφαση των δικαστών ήταν και πάλι κατά πλειοψηφία 9-4 για την κατάχρηση εξουσίας. Αθώωσαν ομόφωνα τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο από την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε κατάχρηση εξουσίας.

Η δήλωση της Τουλουπάκη και των συνηγόρων της

Για την απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών, η πρώην εισαγγελέας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη. δήλωσε:

«Σήμερα είναι μια μέρα δικαίωσης. Το Ειδικό Δικαστήριο με την απόφασή του αποκατέστησε την αλήθεια. Υπό τις παρούσες τραγικές συνθήκες που βιώνουμε όλοι οι Έλληνες, γίνεται άλλη μια φορά φανερό ποσό σημαντική είναι η ανεξαρτησία των λειτουργών της Δικαιοσύνης για την δικαίωση εκείνων που την αναζητούν. Εκείνοι που προσπάθησαν να κάμψουν το ελεύθερο φρόνημα των λειτουργών της Δικαιοσύνης, δεν επεδίωξαν τίποτα λιγότερο από το να αυθαιρετούν χωρίς περιορισμούς. Όρθια Δικαιοσύνη σημαίνει όρθια Ελλάδα! Γι' αυτό υπόσχομαι ότι θα μείνω όρθια».

Οι συνήγοροι υπεράσπισης της Ελένης Τουλουπάκη, προέβησαν στις παρακάτω δηλώσεις:

Ιωάννης Μαντζουράνης:

«Η αθώωση της κ. Ελένης Τουλουπάκη αποτελεί ένα ηχηρό ράπισμα στους 'ανέγγιχτους', δηλαδή τους ισχυρούς της οικονομίας και πολιτικής, που σχεδίασαν και κατασκεύασαν την γνωστή 'θεωρία της σκευωρίας' σε βάρος τoυς, με σκοπό την υποταγή των έντιμων εισαγγελέων και δικαστών στις εντολές τους. Όσοι θεωρούν ότι είναι υπεράνω υποψίας, κριτικής και εν τέλει των νόμων, σήμερα ηττήθηκαν, αφού το προμελετημένο σχέδιό τους σε βάρος εισαγγελέων και δημοσιογράφων, κατέρρευσε με πάταγο μπρος στην αλήθεια μιας έντιμης και γενναίας εισαγγελικής λειτουργού, η οποία έπραξε το καθήκον της στο ακέραιο κατά τη διερεύνηση του σκανδάλου Novartis, που οι διώκτες της επιδίωξαν και δυστυχώς πέτυχαν να μείνει αδιερεύνητο και στο βαθύ σκοτάδι της διαπλοκής. Ωστόσο, η Ελληνική Δικαιοσύνη, όταν είναι ανεξάρτητη και ελεύθερη, με τις αποφάσεις της προσφέρει στους πολίτες παραδείγματα προς μίμηση και έτσι ενισχύει το κράτος δικαίου και το δημοκρατικό πολίτευμα».

Βασίλης Χειρδάρης:

«Μία άδικη ποινική δίωξη σε βάρος μιας έντιμης και ασυμβίβαστης εισαγγελέως έληξε σήμερα με μια πανηγυρική δικαίωση. Το Ειδικό Δικαστήριο, που αποτελείται από έμπειρους και εξαίρετους ανώτατους δικαστές του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, αθώωσε αμετάκλητα την κα Τουλουπάκη. Δεν ήταν απλά μια αθωωτική απόφαση, ήταν η δικαστική επιβράβευση μιας γυναίκας που προάσπισε την καθαρότητα των συναλλαγών, την προστασία του κράτους και των πολιτών και προσπάθησε να πατάξει τη διαφθορά, χωρίς να κάνει διακρίσεις, μη υπολογίζοντας το κόστος και αδιαφορώντας για τον εαυτό της. Σήμερα είναι μια νίκη των θεσμών, είναι μια νίκη αυτών που αγωνίζονται για το δημόσιο συμφέρον. Είναι μια νίκη του κράτους δικαίου!».

Βαγγέλης Γεωργακόπουλος:

«Τις μέρες αυτής της μεγάλης εθνικής τραγωδίας, η αθώωση της Ελένης Τουλουπάκη δεν αποτελεί απλώς την δικαίωσή της, αλλά το πιο επίκαιρο μήνυμα - εντολή προς τους δικαστές και τους εισαγγελείς, ότι δεν θα πρέπει να διστάζουν να τα βάλουν με τα μεγάλα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

ΣΥΡΙΖΑ: Η αθώωση της Τουλουπάκη τελειώνει οριστικά το μύθευμα περί σκευωρίας Novartis

Μετά την απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει «Η αθώωση της κ. Τουλουπάκη τελειώνει οριστικά το μύθευμα περί σκευωρίας Novartis και οποιασδήποτε άλλης μομφής στο πρόσωπό της, σε σχέση με τον τρόπο που εκτέλεσε τα καθήκοντά της ως Εισαγγελέας Διαφθοράς. Αυτό που μένει είναι το σκάνδαλο, και δυστυχώς χωρίς καμία απόδοση ευθυνών. Σε ό,τι αφορά την κατά πλειοψηφία απόφαση της δικαιοσύνης για τον κ. Παπαγγελόπουλο, επί των ημερών του οποίου άνοιξε η έρευνα για το σκάνδαλο Novartis, την αφήνουμε στην κρίση της ελληνικής κοινωνίας».

