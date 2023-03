Κοινωνία

Σύγκρουση τρένων: Θρήνος στο ΑΠΘ για τα αδειανά έδρανα των φοιτητών που χάθηκαν στα Τέμπη

Στους δώδεκα ανέβηκε ο αριθμός των φοιτητών του ΑΠΘ που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα στα Τέμπη. Πώς θα τιμήσει τη μνήμη τους το πανεπιστήμιο

Τραγωδία δίχως τέλος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο θρηνεί τους αδικοχαμένους φοιτητές του, που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη. Ο αριθμός των φοιτητών που έχουν ταυτοποιηθεί οι σοροί τους έχει ανέβει πλέον στους 12 και δυστυχώς, αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Πρόκειται για νέους ανθρώπους που επέστρεφαν στη Θεσσαλονίκη μετά από ένα τριήμερο διασκέδασης και χαλάρωσης, έτοιμοι να ξεκινήσουν τα μαθήματά τους και να επιστρέψουν στην καθημερινότητα της φοιτητικής ζωής. Ο Δημήτρης Κωβαίος, αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, συγκλονισμένος αναφέρει ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη τραγωδία που έχει ζήσει το πανεπιστήμιο.

«Το ΑΠΘ είναι πανεπιστήμιο με 98 χρόνια ιστορία και ποτέ δεν έχει χάσει τόσο μεγάλο αριθμό φοιτητών, ούτε καν στη διάρκεια του πολέμου», σημειώνει χαρακτηριστικά ο αντιπρύτανης. Ήδη, γίνονται συζητήσεις στο ΑΠΘ για το πώς θα τιμήσει το Πανεπιστήμιο τη μνήμη των αδικοχαμένων φοιτητών του.

Αν και ακόμα είναι νωρίς, καθώς ενδέχεται να ταυτοποιηθούν και άλλοι φοιτητές που επέβαιναν στην επιβατική αμαξοστοιχία, και δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι κηδείες, ο κ. Κωβαίος αναφέρει ότι θα προγραμματιστεί επιμνημόσυνη δέηση στη Θεσσαλονίκη παρουσία της φοιτητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, όταν κριθεί ο χρόνος κατάλληλος.

Επιπλέον, το ΑΠΘ έχει αποφασίσει την ανέγερση ενός μνημείου σε κεντρικό σημείο του Πανεπιστημίου στη μνήμη των φοιτητών που χάθηκαν ώστε να μην ξεχαστούν ποτέ, όπως τονίζει ο αντιπρύτανης. «Είναι μία τραγική στιγμή, μια τραγική σελίδα στην ιστορία του πανεπιστημίου μας και είμαστε όλοι συντετριμμένοι – οι καθηγητές, το προσωπικό, οι συμφοιτητές.

Και φυσικά, πιο πολύ από όλους οι γονείς και οι φίλοι τους. Σκεφτόμαστε και μοιραζόμαστε, όσο μπορούμε, την οδύνη τους. Αυτά τα παιδιά χάθηκαν τόσο άδικα ενώ επέστρεφαν στη Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσουν την άλλη μέρα το πρωί τα μαθήματά τους», δηλώνει συγκλονισμένος ο κ. Κωβαίος.

Το πανεπιστήμιο βρίσκεται στο πλευρό των φοιτητών, παρέχοντας ψυχολογική στήριξη σε όσους τη χρειάζονται μετά από το αδιανόητο αυτό δυστύχημα που στέρησε τη ζωή σε δεκάδες συμφοιτητές και φίλους τους. Κάθε φοιτητής μπορεί, χωρίς φυσικά χρέωση, να μιλήσει με ψυχολόγους και ψυχίατρους του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης ΑΠΘ καλώντας τον αριθμό 2310 992621 ή κλείνοντας ραντεβού στον αριθμό 2310 999888».





Πηγή: voria.gr

