Αθλητικά

Formula 1 - GP Μπαχρέιν: Ο Φερστάπεν την πρώτη pole position του 2023 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Φερστάπεν και η Red Bull συνεχίζουν από εκεί που... σταμάτησαν το 2022. Η πρώτη δεκάδα των χρονομετρημένων δοκιμαστικών για το γκραν πρι του Μπαχρέιν.



Ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull συνεχίζουν από εκεί που... σταμάτησαν το 2022, καθώς πανηγύρισαν σήμερα (4/3) την πρώτη pole position της νέας σεζόν στη Φόρμουλα Ένα. Ο Ολλανδός δις παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στα επίσημα δοκιμαστικά για το αυριανό (5/3) γκραν πρι του Μπαχρέιν, με το οποίο θα «ανοίξει η αυλαία» του πρωταθλήματος για το 2023. Ο Φερστάπεν «γύρισε» την πίστα σε 1:29.708 και πανηγύρισε την 21η pole position στην καριέρα του, αφήνοντας 138 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω του τον Μεξικανό «ομόσταυλό» του, Σέρχιο Πέρες.

Η Ferrari «κλείδωσε» τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης, με τον Σαρλ Λεκλέρκ μπροστά από τον Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ, μολονότι ο Μονεγάσκος δεν έκανε μια τελευταία προσπάθεια για την pole position, καθώς οι «κόκκινοι» επέλεξαν να «φυλάξουν» ένα επιπλέον σετ μαλακών ελαστικών για τον αυριανό αγώνα. Ο Φερνάντο Αλόνσο και η Aston Martin έδειξαν τις δυνατότητές τους για κάτι καλό στο εφετινό πρωτάθλημα, καθώς ο Ισπανός κατετάγη πέμπτος, αφήνοντας πίσω του τις Mercedes των Τζορτζ Ράσελ και Λιούις Χάμιλτον. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νίκο Χούλκενμπεργκ δεν «έγραψε» χρόνο στο τρίτο μέρος των επίσημων δοκιμαστικών, καθώς η επίδοσή που πέτυχε στη μία και μοναδική προσπάθειά του στο Q3 σβήστηκε, επειδή παραβίασε τα όρια της πίστας στη στροφή 4.

Η πρώτη δεκάδα των χρονομετρημένων δοκιμαστικών για το γκραν πρι του Μπαχρέιν:

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:29.708 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 1:29.846 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:30.000 Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 1:30.154 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 1:30.336 Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:30.340 Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:30.384 Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 1:30.836 Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 1:30.984 Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Haas)

To παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1, το κορυφαίο γεγονός του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έρχεται σε ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

Κάθε Κυριακή το «FORMULA 1 SHOW» θα ζεσταίνει τις μηχανές των μονοθέσιων μετρώντας αντίστροφα για την εκκίνηση των Grand Prix και στη συνέχεια θα μας κρατά συντροφιά και μετά την πτώση της καρό σημαίας και τις σαμπάνιες των νικητών για σχόλια, αναλύσεις των κυριότερων στιγμών και δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Θρήνος στο “τελευταίο” αντίο στην 42χρονη μητέρα

Ειδικό Δικαστήριο: Η απόφαση για Παπαγγελόπουλο και Τουλουπάκη

Ευρωπαϊκό κλειστού στίβου: 'Ετρεξε... μόνος του και ακυρώθηκε - Τι συνέβη;