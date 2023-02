Αθλητικά

Η Formula 1 αλλάζει πίστα στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ αποκλειστικά για 3 χρόνια

Συναρπαστικό θέαμα, υψηλές ταχύτητες, εντυπωσιακά μονοθέσια, κορυφαίοι πιλότοι, αδρεναλίνη και καρό σημαίες έρχονται για τα επόμενα 3 χρόνια σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+!

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, παρών στις σημαντικότερες στιγμές του παγκόσμιου αθλητισμού, εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Formula 1 για τα επόμενα τρία χρόνια (2023-2025).

Το κορυφαίο γεγονός του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με περισσότερους από 500 εκατομμύρια πιστούς θαυμαστές και 1,5 δισεκατομμύριο τηλεθεατές παγκοσμίως, επιστρέφει στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ μετά από 13 χρόνια. Η Formula 1 έρχεται σε ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ για να μας ταξιδέψει στις πιο διάσημες διαδρομές του κόσμου και να προσφέρει μοναδικό θέαμα.

Οι λάτρεις της Formula 1 θα απολαύσουν στον ΑΝΤ1, ζωντανά τα 23 Grand Prix και τα 6 Sprint Races του 2023, καθώς και τις πιο δυνατές στιγμές των κατατακτήριων δοκιμών, πλούσιο ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις από τους κορυφαίους πιλότους.

Το ΑΝΤ1+ θα μεταδώσει αποκλειστικά τα 63 Free Practices και τα 23 Qualifying Sessions, ενώ θα μεταδίδει παράλληλα με τον ΑΝΤ1 όλα τα Grand Prix και τα Sprint Races. Επιπλέον, στο ΑΝΤ1+ θα υπάρχει η δυνατότητα catch up κάθε Grand Prix, ενώ οι συνδρομητές μπορούν να βλέπουν όλο το περιεχόμενο από οποιαδήποτε συσκευή, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς διαφημίσεις.

Από την Παρασκευή 3 Μαρτίου, οι πιλότοι παίρνουν θέση, οι κινητήρες ανάβουν και οι φίλοι της Formula 1 στην Ελλάδα δίνουν ραντεβού σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ για να απολαύσουν τους σπουδαίους αγώνες της χρονιάς και να ζήσουν μοναδικές συγκινήσεις πατώντας γκάζι στις πίστες της κορυφαίας διοργάνωσης.

