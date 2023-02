Πολιτισμός

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - ΕΕΣ: Παραδόθηκε στην Τουρκία το πρώτο φορτίο με ανθρωπιστική βοήθεια (εικόνες)

Τι λέει ο επικεφαλής της πρώτης αποστολής του ΕΕΣ για την θερμή υποδοχή από τους Τούρκους. Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στέκονται δίπλα στους σεισμοπαθείς, της Τουρκίας και της Συρίας.

Η πρώτη μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια, 40 τόνοι με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, που ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συγκέντρωσαν, έφτασε στην Τουρκία και παραδόθηκε στην Ερυθρά Ημισέληνο.



Το κομβόι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.), το οποίο μετέφερε την αγάπη και την αλληλεγγύη του Ελληνικού λάου προς τους σεισμόπληκτους της Τουρκίας, έτυχε θερμής υποδοχής στην Τουρκία.

Ειδικότερα, οι εθελοντές και το προσωπικό του Ε.Ε.Σ, συγκινημένοι αντίκρισαν δεκάδες Τούρκους πολίτες, είτε πεζοί είτε στα οχήματά τους, να σταματούν και να τους χειροκροτούν θερμά, αναγνωρίζοντας το τεράστιο ανθρωπιστικό έργο που επιτελούν αλλά και την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας στην τεράστια καταστροφή που έπληξε την χώρα τους. Χαρακτηριστικό της επίθεσης αγάπης που δέχτηκε η αποστολή του Ε.Ε.Σ. είναι το γεγονός ότι σε μαγαζιά που σταμάτησαν για να ανεφοδιαστούν με τρόφιμα και άλλα υλικά οι πολίτες και οι ιδιοκτήτες δεν τους επέτρεπαν να πληρώσουν, αναλαμβάνοντας να καλύψουν εκείνοι τα έξοδα, ευχαριστώντας τους παράλληλα για την πολύτιμη βοήθειά τους σε αυτή τη κρίσιμη και τραγική στιγμή που βιώνει η χώρα τους.

Το κομβόι της αγάπης του Ε.Ε.Σ, αποτελούμενο από 3 φορτηγά και 1 διασωστικό όχημα με εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες, συνοδευόμενο από όχημα της τουρκικής αστυνομίας καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, διανυκτέρευσε το Σάββατο στην Άγκυρα και την Κυριακή προσέγγισε τις σεισμόπληκτες περιοχές και παρέδωσε τους 40 τόνους ανθρωπιστικού υλικού (σκηνές, κουβέρτες, υπνόσακους, τρόφιμα, κ.α.) στις αποθήκες της Τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου στο Γκαζιαντέπ της νοτιοανατολικής Τουρκίας.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ο Κώστας Ιμανιμίδης, επικεφαλής της αποστολής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Τουρκία, είπε «Από την ώρα που περάσαμε τα σύνορα, οι συνοριακοί υπάλληλοι μας αγκάλιαζαν μας φιλούσαν, κάλεσαν την αστυνομία που μας συνόδευσε σε όλη την διαδρομή μέχρι το Γκαζιαντεπ, ακόμη και τώρα οι κάτοικοι της περιοχής μας χαιρετούν, περνούν και μας κορνάρουν».

«Εντολή του Προέδρου μας, του κ. Αυγερινού, είναι να επιστρέψουμε άμεσα για να προγραμματιστεί η δεύτερη αποστολή βοήθειας», επεσήμανε ο κ. Ιμανιμίδης.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ δήλωσε από την πρώτη στιγμή την ενεργή συμπαράστασή του, και με πρωτοβουλία του προέδρου του ομίλου Θοδωρή Κυριακού, ένωσε για ακόμα μία φορά τις δυνάμεις του με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, με στόχο τη στήριξη των συνανθρώπων μας, που δοκιμάζονται από το φονικό πέρασμα του εγκέλαδου, στη νοτιοανατολική Τουρκία και τη Συρία.

Ήδη η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα του Ομίλου ΑΝΤ1 και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι μεγάλη. Στα σημεία συγκέντρωσης στο Κολωνάκι και τον Κολωνό οι πολίτες μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα μακράς διαρκείας, ατομικά είδη υγιεινής, κουβέρτες και υπνόσακους.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με την αμέριστη στήριξη του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, μεριμνά για την οικονομική ενίσχυση των σεισμοπαθών, μέσω δωρεών στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα: EUROBANK

Δικαιούχος: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Αρ. Λογ/σμού: 0026.0240.30.0201205013

IBAN : GR2602602400000300201205013

Ένδειξη: «Σεισμός»