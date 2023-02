Πολιτισμός

Σεισμός σε Τουρκία - Συρία: Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και ΕΕΣ στέκονται δίπλα στους πληγέντες

Αναχώρησε για τις πληγείσες περιοχές η πρώτη μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια. Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ σε συνεργασία με τον «Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό», συνεχίζει να απευθύνει κάλεσμα στους συμπολίτες μας για συγκέντρωση βοήθειας.



Η προσφορά και η αλληλεγγύη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ και ξεπερνά τα σύνορα της χώρας.

Με πρωτοβουλία του Προέδρου του, Θοδωρή Κυριακού, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ δήλωσε από την πρώτη στιγμή την ενεργή συμπαράστασή του και ένωσε τις δυνάμεις του με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, με στόχο τη στήριξη των συνανθρώπων μας, που δοκιμάζονται από το φονικό πέρασμα του εγκέλαδου, στη νοτιοανατολική Τουρκία και τη Συρία.

Την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, αναχώρησε οδικώς για τις πληγείσες περιοχές η πρώτη μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια με 40 τόνους τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, που ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συγκέντρωσαν και θα παραδώσουν απευθείας στις αποθήκες της Τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, αναγνωρίζοντας την τεράστια ανθρωπιστική κρίση που έχει προκληθεί στις σεισμόπληκτες περιοχές, στέκεται στο πλευρό των πληγέντων και, σε συνεργασία με τον «Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό», συνεχίζει να απευθύνει κάλεσμα στους συμπολίτες μας για συγκέντρωση οικονομικής και κάθε άλλης βοήθειας.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με την αμέριστη στήριξη του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, μεριμνά για την οικονομική ενίσχυση των σεισμοπαθών, μέσω δωρεών στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα: EUROBANK

Δικαιούχος: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Αρ. Λογ/σμού: 0026.0240.30.0201205013

IBAN : GR2602602400000300201205013

Ένδειξη: «Σεισμός»

Επίσης, συγκεντρώνει ανθρωπιστικό υλικό, που θα ενισχύσει άμεσα τους πληγέντες: Τρόφιμα μακράς διάρκειας (γάλα εβαπορέ, σκόνη γάλακτος για παιδιά, κονσέρβες παντός τύπου, δημητριακά, παξιμάδια, αλεύρι, ζυμαρικά κ.α.), υπνόσακοι και κουβέρτες (μη μεταχειρισμένα), είδη ατομικής υγιεινής.

Ακολουθούν τα σημεία συγκέντρωσης, για όσους πολίτες επιθυμούν να προσφέρουν:

Κεντρικά Γραφεία Ε.Ε.Σ. Λυκαβηττού 1, Κολωνάκι

Κεντρική Αποθήκη Ε.Ε.Σ. Άστρους 111-113, Κολωνός (Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:30-14:30, Τηλ: 210 5147300)

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ έχει τα αντανακλαστικά στις έκτακτες καταστάσεις και ανταποκρίνεται πάντα, μέσα από σημαντικές πρωτοβουλίες, στις ανάγκες των συνανθρώπων μας, ανεξαρτήτως θρησκεύματος και εθνικότητας.

