Πολιτισμός

Σεισμός - Ώρα Αλληλεγγύης: Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και ο ΕΕΣ στο πλευρό των πληγέντων

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, από την πρώτη στιγμή, ανέλαβαν πρωτοβουλία για την συγκέντρωση χρημάτων και αγαθών, για την στήριξη των σεισμοπαθών.

Για ακόμη μία φορά, με απόλυτο αίσθημα ευθύνης, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, με πρωτοβουλία του Προέδρου του, Θοδωρή Κυριακού, στέκεται στο πλευρό ανθρώπων που έχουν ανάγκη και δοκιμάζονται, ανεξαρτήτως θρησκεύματος και εθνικότητας.

Αναγνωρίζοντας την τεράστια ανθρωπιστική κρίση που έχουν προκαλέσει οι αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις, που έπληξαν την νοτιοανατολική Τουρκία και την Συρία, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων πολιτών και αναγκάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ απευθύνει κάλεσμα στους συμπολίτες μας, για συγκέντρωση οικονομικής και κάθε άλλης βοήθειας προς ενίσχυσή των πληγέντων.

Το ποσό που θα συγκεντρωθεί, θα ενισχύσει τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλει ο Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ερυθρά Ημισέληνο, για να συνδράμει τους σεισμόπληκτους.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με την αμέριστη στήριξη του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, συγκεντρώνει οικονομική ενίσχυση για τους σεισμοπαθείς, μέσω δωρεών στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα: EUROBANK,

Δικαιούχος: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ,

Αρ. Λογ/σμού: 0026.0240.30.0201205013,

IBAN: GR2602602400000300201205013 ,

Ένδειξη: “Σεισμός”».





Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, απευθύνει έκκληση για συλλογή ανθρωπιστικού υλικού, που θα ενισχύσει άμεσα τους κατοίκους των σεισμόπληκτων περιοχών.

Συγκεκριμένα, ο Ε.Ε.Σ., σε συνεννόηση με την Τουρκική και Συριακή Ερυθρά Ημισέληνο, συγκεντρώνει

τρόφιμα μακράς διάρκειας (γάλα εβαπορέ, σκόνη γάλακτος για παιδιά, κονσέρβες παντός τύπου, δημητριακά, παξιμάδια, αλεύρι, ζυμαρικά κ.α.),

(γάλα εβαπορέ, σκόνη γάλακτος για παιδιά, κονσέρβες παντός τύπου, δημητριακά, παξιμάδια, αλεύρι, ζυμαρικά κ.α.), υπνόσακους και κουβέρτες (μη μεταχειρισμένα)

είδη ατομικής υγιεινής,

για να αποσταλούν άμεσα στους πληγέντες.

Σημεία Συγκέντρωσης:

Κεντρικά Γραφεία Ε.Ε.Σ. (Λυκαβηττού 1, Κολωνάκι) και Κεντρική Αποθήκη Ε.Ε.Σ. (Άστρους 111-113, Κολωνός), Δευτέρα έως Παρασκευή, Ώρες 7:30-14:30, Τηλ: 210 5147300)».

