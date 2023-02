Πολιτισμός

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - ΕΕΣ: Τούρκοι υποδέχονται με χειροκροτήματα την ελληνική βοήθεια (βίντεο)

Συγκινητικές στιγμές βιώνουν οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στους σεισμόπληκτους της Τουρκίας.

Οι εθελοντές και το προσωπικό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που στελεχώνουν τη 2η ανθρωπιστική αποστολή του Ε.Ε.Σ. που μεταφέρει 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας, κατά τη διάρκεια του δύσκολου ταξιδιού τους προς τα Άδανα και τις αποθήκες της Τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου, βλέπουν συγκινημένοι δεκάδες Τούρκους πολίτες να τους χειροκροτούν και να τους ευχαριστούν, είτε πεζοί είτε μέσα από τα οχήματά τους, αναγνωρίζοντας την τεράστια προσφορά των Ελλήνων και του Ε.Ε.Σ. σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία που βιώνει η χώρα τους.

Σημειώνεται ότι, σήμερα το πρωί στην Αλεξανδρούπολη, ο Τούρκος Πρόξενος στην Ελλάδα, Αϊκούτ Ουνάλ, συνεχάρη και κατευόδωσε την ανθρωπιστική αποστολή του Ε.Ε.Σ (3 φορτηγά και διασωστικό όχημα), τονίζοντας ότι η προσφορά τους αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και απόλυτα αναγκαία για τους ανθρώπους που από τη μία στιγμή στην άλλη έχασαν τα πάντα και στερούνται ακόμα και των βασικών ειδών διαβίωσης.

Παράλληλα, δήλωσε ότι θα σταθεί αρωγός σε κάθε ανάλογη δράση του Ε.Ε.Σ. που στοχεύει στην ανακούφιση των πληγέντων του καταστροφικού σεισμού.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, όταν ενημερώθηκε από τους εθελοντές και το προσωπικό του Ε.Ε.Σ. για τη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόξενο, ανέφερε: «Ήταν ένα ισχυρό και απόλυτα θετικό μήνυμα αναγνώρισης των συνεχών προσπάθειών που καταβάλει ο Ε.Ε.Σ. για να συμπαρασταθεί όσο το δυνατόν καλύτερα στον τουρκικό λαό που έχει υποστεί μια βιβλική καταστροφή. Τούτο επιτείνει περαιτέρω την ήδη ειλημμένη απόφασή μας να συνεχίσουμε τις αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στην Τουρκία και την Συρία για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί.»

Για να δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους πληγέντες του καταστροφικού σεισμού μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.redcross.gr/

Για ακόμη μία φορά, με απόλυτο αίσθημα ευθύνης, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, με πρωτοβουλία του Προέδρου του, Θοδωρή Κυριακού, στέκεται στο πλευρό ανθρώπων που έχουν ανάγκη και δοκιμάζονται, ανεξαρτήτως θρησκεύματος και εθνικότητας.

Αναγνωρίζοντας την τεράστια ανθρωπιστική κρίση που έχουν προκαλέσει οι αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις, που έπληξαν την νοτιοανατολική Τουρκία και την Συρία, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων πολιτών και αναγκάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ απευθύνει κάλεσμα στους συμπολίτες μας, για συγκέντρωση οικονομικής και κάθε άλλης βοήθειας προς ενίσχυσή των πληγέντων.

Το ποσό που θα συγκεντρωθεί, θα ενισχύσει τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλει ο Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ερυθρά Ημισέληνο, για να συνδράμει τους σεισμόπληκτους.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με την αμέριστη στήριξη του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, συγκεντρώνει οικονομική ενίσχυση για τους σεισμοπαθείς, μέσω δωρεών στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα: EUROBANK,

Δικαιούχος: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ,

Αρ. Λογ/σμού: 0026.0240.30.0201205013,

IBAN: GR2602602400000300201205013 ,

Ένδειξη: “Σεισμός”».

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, απευθύνει έκκληση για συλλογή ανθρωπιστικού υλικού, που θα ενισχύσει άμεσα τους κατοίκους των σεισμόπληκτων περιοχών. Συγκεκριμένα, ο Ε.Ε.Σ., σε συνεννόηση με την Τουρκική και Συριακή Ερυθρά Ημισέληνο, συγκεντρώνει

τρόφιμα μακράς διάρκειας (γάλα εβαπορέ, σκόνη γάλακτος για παιδιά, κονσέρβες παντός τύπου, δημητριακά, παξιμάδια, αλεύρι, ζυμαρικά κ.α.),

(γάλα εβαπορέ, σκόνη γάλακτος για παιδιά, κονσέρβες παντός τύπου, δημητριακά, παξιμάδια, αλεύρι, ζυμαρικά κ.α.), υπνόσακους και κουβέρτες (μη μεταχειρισμένα)

είδη ατομικής υγιεινής, για να αποσταλούν άμεσα στους πληγέντες.

Σημεία Συγκέντρωσης:

Κεντρικά Γραφεία Ε.Ε.Σ. (Λυκαβηττού 1, Κολωνάκι) και Κεντρική Αποθήκη Ε.Ε.Σ. (Άστρους 111-113, Κολωνός), Δευτέρα έως Παρασκευή, Ώρες 7:30-14:30, Τηλ: 210 5147300)».

