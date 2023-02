Σεισμός - ΕΕΣ: Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Συρία (εικόνες)

Πολιτισμός

Συνεχίζεται η εκστρατεία αλληλεγγύης του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνεχίζουν να στέκονται δίπλα στους σεισμοπαθείς, της Τουρκίας και της Συρίας.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), αναγνωρίζοντας την τεράστια ανθρωπιστική κρίση που έχουν προκαλέσει ο καταστροφικός σεισμός που έπληξε την βορειοανατολική Συρία και βρισκόμενος σε συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση την Συριακή Αραβική Ερυθρά Ημισέληνο, απέστειλε 20 τόνους του αιτηθέντος ανθρωπιστικού υλικού προς ενίσχυση των σεισμόπληκτων οικογενειών της Συρίας.

Συγκεκριμένα, η ανθρωπιστική βοήθεια του Ε.Ε.Σ, ειδικά συσκευασμένη σε ειδικό κοντέινερ, φορτώθηκε σε εμπορικό πλοίο, το οποίο θα αναχωρήσει την Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2023 από το λιμάνι του Πειραιά, με τελικό προορισμό το λιμάνι της Λαττάκειας στη Συρία, όπου θα παραληφθεί από την Συριακή Αραβική Ερυθρά Ημισέληνο.

Οι 20 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού του Ε.Ε.Σ., οι οποίοι συλλέχθηκαν από την αγάπη και την αλληλεγγύη των Ελλήνων, θα ενισχύσουν άμεσα τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλει καθημερινά η Συριακή Αραβική Ερυθρά Ημισέληνος να ενισχύσει τους κατοίκους της Συρίας που από τη μία στιγμή στην άλλη έχασαν τα πάντα.

Για να δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους πληγέντες του καταστροφικού σεισμού μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.redcross.gr/

