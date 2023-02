Κόσμος

Τουρκία - Σεισμός στην Μαλάτια: Φονικά τα 5,6 Ρίχτερ την Καθαρά Δευτέρα (εικόνες)

Δεκάδες κτήρια κατέρρευσαν από την νέα ισχυρή δόνηση. Επιχειρήσεις για απεγκλωβισμό ανρθώπων που είχαν μπει σε σπιτια για να πάρουν αντικείμενα τους.

Ένας νεκρός και 69 τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός, μετά τον νέο μεγάλο σεισμό, μεγέθους 5,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε την Καθαρά Δευτέρα, με επίκεντρο την Μαλάτια, που είχε πληγεί και στον σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, μόνο στην Μαλάτια 22 κτήρια κατέρρευσαν, μετά από το νέο χτύπημα του «Εγκέλαδου».

Ο σεισμός των 5,6 Ρίχτερ έγινε αισθητός στο Καχραμάνμαρας, στο Αντίγιαμαν και στο Ελαζίγ, προκαλώντας πανικό στην περιοχή.

Όπως ανακοινώθηκε ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 4 τραυματίστηκαν επειδή την ώρα του σεισμού είχαν μπει σε εργοστάσιο μετάλλου, για να πάρουν κατσαρόλες και πιάτα.

Στην Μαλάτια συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης ενός πατέρα και μιας κόρης από τα ερείπια του σπιτιού τους, επειδή την ώρα του σεισμού είχαν μπει για να πάρουν αντικείμενά τους.

