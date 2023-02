Τεχνολογία - Επιστήμη

Τουρκία: Σεισμός 5,6 Ρίχτερ την Καθαρά Δευτέρα

Ακόμη μια ισχυρή δόνηση προκάλεσε πανικό και τρόμο στα εκατομμύρια πολίτες που βρίσκονται στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Ακόμη ένας ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Τουρκία, ανήμερα την Καθαρά Δευτέρα, με μέγεθος αυτήν την φορά 5,6 Ρίχτερ.

Επίκεντρο του σεισμού ήταν η Μαλάτια, που είχε πληγεί και στον σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο νέος σεισμός έγινε αισθητός στο Καχραμάνμαρας, το Αντίγιαμαν και το Ελαζίγ, προκαλώντας πανικό στην περιοχή.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:04, σε εστιακό βάθος 6,9 χιλιομέτρων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή θύματα, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται.

Τις τελευταίες μέρες υπάρχει κλίμα αντίδρασης εναντίον του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, το οποίο εκδηλώθηκε κυρίως στα γήπεδα. Πρώτα σε αγώνα της Φενέρμπαχτσε οι οπαδοί φώναζαν «κυβέρνηση παραιτήσου», σύνθημα που φώναξαν την Κυριακή και οι οπαδοί της Μπεσικτάς, που έριξαν και παιδικά παιχνίδια στο γήπεδο, τα οποία στάλθηκαν στις σεισμόπληκτες περιοχές για τα παιδιά.

Αντιδρώντας, ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος και εταίρος του Τούρκου Προέδρου, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, πρότεινε ή να γίνονται οι αγώνες χωρίς θεατές ή να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

O kadar anlaml? ki anlayan insanlara bu ,deprem oldugunun onlarda fark?nda o kadar insan oldu diyip duruyorsun dogru zaten bu da onlar ve sag kalanlar icin degil mi? #Turkey #Vodafone #besiktas #deprem #depremyard?mdestek #VodafoneIPTAL https://t.co/4oUtWAwuZo — Ak?n’s (@lizaakin) February 27, 2023

Ο Υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού επέκρινε αυτούς που όπως είπε, προσπαθούν να μετατρέψουν τον αθλητισμό σε πολιτική.

