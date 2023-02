Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Πούλησαν, αντί να δωρίσουν τις σκηνές στους σεισμόπληκτους

Η οργάνωση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος δέχθηκε πυρά από την αντιπολίτευση και τουρκικά μέσα ενημέρωσης σήμερα, επειδή αντί να δωρίσει, πούλησε σκηνές για επιζώντες του σεισμού της 6ης Φεβρουαρίου που κατέστρεψε τη νοτιοανατολική Τουρκία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Cumhuriyet που αποκάλυψε αυτή την υπόθεση, η τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος πούλησε 2.050 σκηνές -που προορίζονταν για επιζώντες - στη φιλανθρωπική ΜΚΟ Ahbap έναντι 46 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών (2,4 εκατομμύρια δολάρια). Αυτές οι σκηνές μεταφέρθηκαν και εγκαταστάστηκαν στις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό, ανέφερε σήμερα η ΜΚΟ στο twitter.

Ο πρόεδρος της τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου Κερέμ Κινίκ επιβεβαίωσε στο twitter ότι η Kizilay Cadir, θυγατρική της οργάνωσής του που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή των σκηνών, παρείχε στην Ahbap καταλύματα «σε τιμή κόστους». «Η συνεργασία της Ερυθράς Ημισελήνου με την Ahbap είναι ηθική, λογική και δεοντολογική», είπε ο Κινίκ.Όμως οι δηλώσεις του δεν σταμάτησαν την κατακραυγή στα μέσα ενημέρωσης και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το μεγαλύτερο φιλανθρωπικό ίδρυμα της Τουρκίας, η Ερυθρά Ημισέληνος, πούλησε σκηνές αντί να τις χαρίσει δωρεάν σε όσους είχαν ανάγκη καθώς οι άνθρωποι εκλιπαρούσαν για αυτές, τρεις μέρες μετά τον σεισμό. Πρόκειται για σκάνδαλο», έγραψε ο Μουράτ Αγκιρέλ, δημοσιογράφος της Cumhuriyet.

Η τουρκική κυβέρνηση έχει κατηγορηθεί ότι δεν μοίρασε επαρκές αριθμό σκηνών, ανθρωπιστική βοήθεια και δεν ανέπτυξε επαρκείς ομάδες βοήθειας σε πολλές τοποθεσίες τις ημέρες μετά τον σεισμό.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της φιλανθρωπικής οργάνωσης Ahbap και εθελοντών, βοήθησαν για να καλυφθούν τα κενά.Η Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος, έχοντας το καθεστώς σωματείου, συνεργάζεται στενά με τις τουρκικές αρχές και επωφελείται από πολυάριθμες επίσημες εκστρατείες δωρεών.

Στελέχη της αντιπολίτευσης ζήτησαν την παραίτηση του προέδρου της Ερυθράς Ημισελήνου. «Ντροπή σου!» έγραψε στο twitter η Μεράλ Ακσενέρ, η πρόεδρος του εθνικιστικού Καλού Κόμματος (Iyi).Την περασμένη εβδομάδα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε τους επικριτές της Ερυθράς Ημισελήνου ως «ανέντιμους και αχρείους».

Επικρίθηκε από τον αρχηγό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος έγραψε στο twitter: «Ερντογάν, πρόσβαλες τα θύματα του σεισμού για την Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνο. Αλλά ναι, τι θα έλεγες;»

